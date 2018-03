HUAWEI P20 E P20 PRO La tripla fotocamera è il fiore all’occhiello | sarà meglio dell’S9

HUAWEI P20 e P20 Pro ufficiali : specifiche - uscita - prezzo : Huawei P20 è ufficiale, insieme alla versione Pro, e rappresenta il nuovo dispositivo premium proveniente dalla società cinese. Il successore di Huawei P10 non è stato annunciato al MWC 2018, quest’anno Huawei (come altre aziende) ha optato per un evento separato e dedicato che si è svolto a Parigi, in Francia. Huawei P20 e P20 Pro ufficiali Essendo l’ultima aggiunta ad una specifica linea di smartphone, la serie P20 è dotata di ...

HUAWEI P20 Pro è ufficiale con la tripla fotocamera che stupisce! Prezzo e caratteristiche : Huawei P20 Pro è stato ufficializzato oggi a Parigi e stupisce con tripla fotocamera posteriore con i punteggi DxOMark: Prezzo e altre caratteristiche hardware.Oggi è stato il giorno di presentazione di due nuovi smartphone dell’azienda cinese Huawei: il P20 e il P20 Pro.Del P20 ne abbiamo già parlato, in quest’articolo analizzeremo un po’ meglio le caratteristiche hardware del modello P20 Pro che ha come punto di forza il ...

HUAWEI P20 ufficiale : prezzo e caratteristiche hardware : Durante l’evento di oggi a Parigi ufficializzati i nuovi Huawei P20 e P20 Pro: ecco le caratteristiche hardware principale e il prezzo di listino in Italia del modello meno costoso.Sono ufficiali, i nuovi dispositivi top di gamma Huawei P20 e il tanto atteso Huawei P20 Pro con tripla fotocamera posteriore finalmente si sono mostrati al grande pubblico all’evento presieduto dall’azienda cinese a Parigi.Scopriamo il modello meno ...

HUAWEI P20 HUAWEI P20 Pro caratetristiche e prezzo ufficiale : Durante un esclusivo evento di lancio tenutosi quest'oggi presso il Grand Palais a Parigi, Huawei Consumer Business Group ha svelato i tanto attesi Huawei P20 e Huawei P20 Pro. Huawei P20 Pro è il primo modello al mondo ad essere dotato della tripla fotocamera realizzata in partnership con Leica, mentre entrambi i dispositivi presentano un'avanzata tecnologia AI senza precedenti che combina tecnologia e arte: il rinascimento della fotografia, ...

Scoprite HUAWEI P20 e Huawei Mate RS Porsche Design con la nostra anteprima : Scopriamo più da vicino i nuovi Huawei P20 e Huawei Mate RS Porsche Design nella nostra video anteprima: come vi sembrano i nuovi smartphone top di gamma del produttore cinese? L'articolo Scoprite Huawei P20 e Huawei Mate RS Porsche Design con la nostra anteprima proviene da TuttoAndroid.

HUAWEI lancia il P20 - scommette su foto e sfida Apple e Samsung - : La compagnia cinese, terza al mondo tra i produttori di smartphone, svela il suo ultimo smartphone e punta a competere con l'iPhone X e il Galaxy S9

HUAWEI P20 Pro : Huawei P20 Pro è uno smartphone presentato a Marzo 2018 con a bordo Android Oreo. Il display è da 6.1” con risoluzione 1080 x 2244 pixel, alimentato da un processore Huawei Hisilicon Kirin 970. La RAM è di 6 GB mentre la memoria interna da 128 GB. Troviamo ben 3 fotocamere principali, con un sensore da 40 MP f/1.8 RGB con stabilizzatore ottico + 20 MP f/1.6 monocromatico + 8 MP f/2.4 teleobiettivo. Vediamo poi la fotocamera interna da 24 ...

HUAWEI P20 : Huawei P20 è uno smartphone presentato a Marzo 2018 con a bordo Android Oreo. Il display è da 5.8” con risoluzione 1080 x 2244 pixel, alimentato da un processore Huawei Hisilicon Kirin 970. La RAM è di 4 GB mentre la memoria interna da 128 GB. Troviamo ben 3 fotocamere principali, con un sensore da 40 MP f/1.8 RGB + 20 MP f/1.6 monocromatico + 8 MP f/2.4 teleobiettivo. Vediamo poi la fotocamera interna da 24 MP f/2.0. Huawei P20 è anche ...

HUAWEI P20 e P2O Pro ufficiali : ecco le specifiche complete ed i listini europei : ...5 mm , ma vi è il supporto all'immersività del Dolby Atmos, ed il Bluetooth 4.2 gestisce diversi standard per l'alta definizione , BT aptX, aptX HD, LHDC, LDAC, , oltre allo streaming sonoro a 990 ...

HUAWEI P20 E P20 PRO/ Tripla fotocamera e display a tutto schermo ma stupisce anche il peso : HUAWEI P20 e P20 Pro, diretta streaming video, presentazione, display da 6.1 pollici, e prezzi fino a 899 euro. Oggi, dalle ore 14:00, svelato pubblicamente il nuovo dispositivo cinese(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 17:27:00 GMT)

Cosa cambia da P10 a HUAWEI P20 : confronto scheda tecnica ricco di spunti interessanti : Poco fa si è concluso a Parigi l'evento di presentazione dedicato ai nuovi Huawei P20 e P20 Pro, i nuovi top di gamma del produttore cinese che potrebbero fare la differenza sul mercato nel coro del 2018. Dopo aver analizzato in modo specifico il confronto a distanza con gli ultimi device di fascia alta del principale competitor Android, vale a dire i vari Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus, ora vogliamo dare uno sguardo al recente passato. Cosa ...

Doppio confronto HUAWEI P20 e P20 Plus con Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : prezzo e scheda tecnica : Si è chiuso da pochi minuti l'evento relativo alla presentazione ufficiale dei nuovi Huawei P20 e P20 Plus. Nonostante si sapesse già da giorni praticamente tutto su questi modelli, diventa molto interessante in queste ore analizzare da vicino al loro scheda tecnica ed il prezzo di listino, con un inevitabile confronto a distanza con altri top di gamma Android come i vari Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus. Analizziamo dunque i rispettivi ...

La nostra video anteprima di HUAWEI P20 Pro : sì - ha proprio tre fotocamere dietro : Scopri Huawei P20 Pro nel nostro video in anteprima. Il nuovo flagship di casa Huawei messo a nudo in questo primo video per scoprirne design, caratteristiche tecniche e dettagli sul trio fotocamere. L'articolo La nostra video anteprima di Huawei P20 Pro: sì, ha proprio tre fotocamere dietro proviene da TuttoAndroid.