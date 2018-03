Huawei Mate RS Porsche Design è ufficiale e fa paura | sensore nel vetro | 512 GB di

Tre novità per Huawei Mate 10 Pro con l’aggiornamento B137 - si evolve Oreo : Nuovi interventi tecnici su Huawei Mate 10, questa volta ad opera dell'aggiornamento B137, naturalmente sempre basato su Oreo. Il pacchetto offre ai possessori la possibilità di sbloccare il proprio schermo richiamando Google Assistant, l'aggiunta delle notifiche badge per le chiaMate perse ed i messaggi non letti, e l'integrazione della patch di sicurezza di marzo, con tutte le migliorie apportate sul fronte protezione. I modelli di ...

Il successore dell’Huawei Mate 10 avrà lo scanner impronte digitale sotto il display? : Secondo recenti rumors il successore dell’attuale Huawei Mate 10 (la gamma Mate 11 o 20) dovrebbe utilizzare uno scanner delle impronte digitali sotto il display.Gli scanner per le impronte digitali posizionati sotto il display sono ormai una realtà, e questa tecnologia è sviluppata anche da Qualcomm che in collaborazione con l’azienda cinese Vivo l’ha mostrata al grande pubblico sul modello Vivo X20 Plus UD.Secondo quanto ...

Huawei MateRS Porsche Design potrebbe essere il vero nome di Mate X : Lo smartphone che finora conoscevamo come Huawei Mate X si dovrebbe chiamare invece Huawei MateRS Porsche Design secondo quanto trapelato. Ce lo fa pensare il fatto che Huawei ne abbia creato su Weibo un hashtag. Le informazioni al riguardo sono le medesime e provengono in sostanza dal recente passaggio del misterioso smartphone di Huawei al TENAA. L'articolo Huawei MateRS Porsche Design potrebbe essere il vero nome di Mate X proviene da ...

Lettore di impronte nel display di Huawei Mate 20? Forse - intanto scopriamo tutto su Huawei P20 : Sembra che Huawei stia lavorando per inserire un Lettore di impronte nel display di Huawei Mate 20. Nel frattempo scopriamo tutto quello che c'`e da sapere su Huawei P20, che sarà presentato ufficialmente il 27 marzo. L'articolo Lettore di impronte nel display di Huawei Mate 20? Forse, intanto scopriamo tutto su Huawei P20 proviene da tuttoAndroid.

Huawei Mate 10 Pro - scatti in alta quota : La maestosità del Monte Bianco non può essere catturata in nessuna fotografia, ci rassegniamo in partenza. Però, non si può visitare la Valle d’Aosta senza portarsi a casa l’immagine del sole che tramonta dietro a Punta Helbronner, di una motoslitta che sfreccia sulla neve, di una salita sull’avveniristica Skyway o di un assaggio dei sapori del territorio. Per farlo, abbiamo cercato di rubare (e applicare) i consigli di Olly Bowman, ...

Huawei Mate 10 Pro si aggiorna a fine marzo 2018 : dettagli sul firmware : Disponibile al download il nuovo aggiornamento firmware a fine marzo 2018 per Huawei Mate 10 Pro: ecco i dettagli sulle novità introdotte sul dispositivo.Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un Huawei Mate 10 Pro che da poche ore l’azienda cinese ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware che dovrebbe arrivare molto presto (o è già arrivato per alcuni) nel nostro paese.Huawei Mate 10 Pro nuovo aggiornamento firmware di ...

Huawei Mate 10 Pro : è in arrivo l’aggiornamento che implementa il Face Unlock : È partito dalla Cina il roll out dell'aggiornamento che implementerà su Huawei Mate 10 Pro la funzione Face Unlock, che consentirà di sbloccare (in stile iPhone X) il dispositivo tramite riconoscimento del viso L'articolo Huawei Mate 10 Pro: è in arrivo l’aggiornamento che implementa il Face Unlock proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 10 Pro riceve un nuovo update con le patch di marzo e vari miglioramenti : Huawei Mate 10 Pro è un top di gamma e per questo deve essere sempre aggiornato con le ultime novità del momento, perciò non ci sorprende sapere che sta ricevendo un nuovo e corposo aggiornamento. L'articolo Huawei Mate 10 Pro riceve un nuovo update con le patch di marzo e vari miglioramenti proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 10 Pro a 599 - 90 euro con Wind - ma solo per pochi giorni : Wind propone Huawei Mate 10 Pro a un prezzo scontato di 250 euro fino a domenica 25 marzo: l'ultimo top di gamma della casa cinese è disponibile presso i negozi dell'operatore al prezzo di 599,90 euro. L'articolo Huawei Mate 10 Pro a 599,90 euro con Wind, ma solo per pochi giorni proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 10 Pro in offerta per la Festa del papà/ Promo Wind - ultimi sconti su Trony - Euronics e MediaWorld : Huawei Mate 10 Pro in offerta per la Festa del papà: ecco l'imperdibile Promozione offerta da Wind ai vecchi e nuovi utenti e gli ultimi sconti ancora attivi.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 19:00:00 GMT)

Huawei Mate 10 Pro super sconto per la festa del Papà : ecco il prezzo : Per la festa del Papà l’azienda cinese Huawei ha deciso di offrire il suo Mate 10 Pro in super sconto nelle principali catene commerciali italiane: ecco i dettagli.In concomitanza della festa del Papà, che si terrà il 19 marzo 2018, Huawei ha deciso di offrire al grande pubblico con prezzo scontato il suo Mate 10 Pro.Huawei Mate 10 Pro sconto per la festa del Papa: ecco il prezzoPotete infatti acquistare l’Huawei Mate 10 Pro al ...

Honor 8 - Honor 8 Pro e Huawei Mate 10 Pro in offerta speciale per la festa del papà : In occasione della festa del papà, Honor 8 e Honor 8 Pro saranno in offerta su HiHonor a 199,90 euro e 329,90 euro. E fino al 18 marzo anche Huawei Mate 10 Pro verrà proposto al prezzo di 599 euro sugli e-shop di Trony, Euronics e MediaWorld L'articolo Honor 8, Honor 8 Pro e Huawei Mate 10 Pro in offerta speciale per la festa del papà proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 15 marzo : LG G6 - Honor 9 Lite - Huawei Mate 10 Lite - Samsung Galaxy S8 e tanti altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 15 marzo su store online sono: LG G6, Moto G5S, Honor 9 Lite, Huawei Mate 10 Lite e Samsung Galaxy S8. Allora siete pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 15 marzo: LG G6, Honor 9 Lite, Huawei Mate 10 Lite, Samsung Galaxy S8 e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Ufficiale per Huawei Mate 10 Lite lo sblocco con sorriso : arriverà sugli altri Huawei? : Da alcuni giorni a questa parte è disponibile per alcuni Huawei Mate 10 Lite no brand un nuovo aggiornamento, quello contenente la patch di febbraio. Sulla carta nessuna rivoluzione per il pubblico italiano, rientrando il firmware in un programma che prevede rollout periodici dal punto di vista software, ma nelle ultime ore alcuni utenti hanno segnalato di aver individuato tra le impostazioni la funzione "sblocco con sorriso". Da tempo se ne ...