“Ho scritto a Fabrizio e…” Commovente Frizzi La risposta del conduttore a Matteo | il

(Di martedì 27 marzo 2018)la notte scorsa se n’è andato a causa di un’emorragia cerebrale. Ha lasciato la moglie Carlotta e la figlioletta Stella di quasi cinque anni. Ha combattuto fino all’ultimo come un leone. Perché quando era il momento di tirare fuori il carattere lo tirava fuori. E la battaglia contro la malattia, la battaglia per la vita, era troppo importante: per la figlia Stella (“una missione per cui vivere”) e la moglie Carlotta Mantonva, conosciuta nel 2001 durante Miss Italia e sposata nel 2014 un anno dopo la nascita della loro bimba. Invece è morto a 60 anni. Li aveva compiuti il 5 febbraio e anche in quell’occasione aveva sottolineato che la lotta contro il male non era finita. Quel malore che lo aveva colpito a ottobre negli studi del quiz L’eredità era suonato come un campanello d’allarme: il ricovero, una serie di esami, le ...