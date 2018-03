huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: 'Ho incontrato Alessandro in aereo. Mi ha detto che doveva incontrare una persona. Ha chattato tutto il tempo' https://… - speranza58 : RT @HuffPostItalia: 'Ho incontrato Alessandro in aereo. Mi ha detto che doveva incontrare una persona. Ha chattato tutto il tempo' https://… - HuffPostItalia : 'Ho incontrato Alessandro in aereo. Mi ha detto che doveva incontrare una persona. Ha chattato tutto il tempo' - Alessandro_Ill : S. Francesco era un peccatore, poi ha incontrato Roberto Fico e si è redento #robertoficosantosubito -

(Di martedì 27 marzo 2018) "Fiori non è partito dall'aeroporto di Linate, ma da Malpensa. Era un volo della Turkish Airlines partito nel primo pomeriggio del 12 marzo. Abbiamo viaggiato insieme. Lui è arrivato all'ultimo minuto. Eravamo seduti vicini. Ha chattato per tutto il tempo. Aveva due cellulari di cui uno nuovo che non sapeva tanto usare". È quello che haun telespettatore che ha chiamato Chi l'ha visto? dopo aver sentito l'appello per la scomparsa diFiori ed averlo riconosciuto dalla fotografia andata in onda."Abbiamo parlato per tutto il viaggio. Mi hache sarebbe rimasto due giorni ad Istanbul.una. Col telefono stava cercando un albergo. Allora gli ho dato indicazione di due alberghi", ha aggiunto. L'hotel dove poisi è fermato e dove è stato ritrovato il suo bagaglio, il portafoglio e solo uno ...