Hitler leader straordinario accanto a Gandhi | Nelson Mandela e Barack Obama

Hitler tra i “grandi leader” su un libro indiano - tra Gandhi e Mandela : Adolf Hitler sotto al titolo “grandi leader” sulla pagina online di un editore indiano a presentare una sua pubblicazione divulgativa. È il New York Times a riportare il caso sulla scia delle rimostranze del Simon Wiesenthal Center di Los Angeles che – secondo quanto risulta al giornale americano – ha sollecitato l’editore a togliere dalla circolazione e dallo store online il volume “Leaders” sulla cui ...

USA - spunta foto di Obama con il leader religioso nero che elogia Hitler : Negli Stati Uniti sta facendo discutere una foto che ritrae l'ex presidente democratico Barack Hussein Obama e Louis Farrakhan, il leader del discusso movimento afroamericano 'Nation Of Islam'. Tale foto, come riportato in un articolo pubblicato sull'edizione italiana di 'Sputnik News', è stata fatta dal fotoreporter Askia Muhammad, il quale aveva anche deciso di non renderla pubblica per non compromettere la carriera politica dello stesso ...

"Salvini è come Hitler". E il leader della Lega querela il blogger marocchino : Adesso Matteo Salvini passa alle vie Legali. Non accetta, infatti, gli attacchi a testa bassa di Soufiane Malhouni , blogger marocchino residente in Italia. 'Salvini è come Hitler' , aveva scritto il ...