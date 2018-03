“Hitler contro Picasso e gli altri” - documentario di Claudio Poli : l’ossessione nazista per l’arte : “Questa è la storia di come Hitler depredò la grande bellezza dell’Europa. Rapì non solo vite umane, ma espressioni artistiche di una cultura”. Ottant’anni fa il regime nazista condannò la cosiddetta ‘arte degenerata’. Oggi, nel 2018, il regista Claudio Poli, grazie alla 3D Produzione in collaborazione con la Nexo Digital e Sky Arte HD, […]

"Hitler contro Picasso" - al cinema ossessione nazista per l'arte : Roma, , askanews, - Sono trascorsi 80 anni da quando il regime nazista bandì la cosiddetta "arte degenerata", organizzando, nel 1937 a Monaco, un'esposizione pubblica per condannarla e deriderla, e, ...

Hitler contro Picasso e gli altri - in sala il film evento sull’ossessione del nazismo per l’arte : Era una vera ossessione quella dei nazisti per l’arte. Il film evento Hitler contro Picasso e gli altri, prodotto da Nexo Digital e 3D Produzioni con la partecipazione di Sky Arte, arriverà in anteprima mondiale nei cinema italiani solo il 13 e 14 marzo e a seguire sugli schermi di altri 50 paesi del mondo. Il documentario evento, che vede la partecipazione di Toni Servillo con colonna sonora originale di Remo Anzovino, guida per la prima ...

Hitler contro Picasso e gli altri : l’ossessione nazista per l’arte arriva al cinema : A distanza di 80 anni, il 13 e 14 marzo, arriva sul grande schermo un documentario-evento con la partecipazione straordinaria di Toni Servillo e la colonna sonora originale firmata da Remo Anzovino che ci guida per la prima volta alla scoperta di rari materiali d’archivio, dei tesori segreti del Führer e di Goering: “Hitler contro Picasso e gli altri”.Continua a leggere

Hitler contro Picasso e gli altri : Solo per due giorni, il 13 e il 14 marzo , sarà proiettato nei cinema della nostra regione 'Hitler contro Picasso e gli altri' , film documentario dedicato all'ossessione nazista per l'arte. Diretto ...

REMO ANZOVINO ha firmato la colonna sonora del documentario-evento 'Hitler contro PICASSO E GLI ALTRI - Udine 20 : Il disco è uscito il 29 settembre 2017 in digital download, sulle principali piattaforme streaming e nei negozi tradizionali. È disponibile anche la versione in vinile, su doppio LP. REMO ANZOVINO si ...

Hitler contro Picasso - la crociata nazista contro l arte degenerata : Dei movimenti e delle correnti artistiche d'avanguardia che animavano l'Europa nei primi decenni del Novecento, il Führer odiava il realismo delle figure umane scomposte, abbruttite o deformi, odiava ...

'Hitler contro Picasso' - la crociata nazista contro l'arte degenerata - Cinema - Spettacoli : Dei movimenti e delle correnti artistiche d'avanguardia che animavano l'Europa nei primi decenni del Novecento, il Führer odiava il realismo delle figure umane scomposte, abbruttite o deformi, ...

"Hitler contro Picasso e gli altri" - il film evento al cinema : Roma, , askanews, - In due modi il nazismo mise le mani sull'arte: tentando di distruggere ogni traccia delle opere classificate come "degenerate" e attuando un sistematico saccheggio di capolavori. ...