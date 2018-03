Guerra Fredda | USA cacciano diplomatici russi | ci sarà l' escalation?

Blastingnews

(Di martedì 27 marzo 2018) In un periodo già difficile per l'Europa, aggravato dai risultati delle elezioni italiane che potrebbero far crollare l'intera unione monetaria, laa ha schierato le sue armate sul confine ovest. Questa è suonata come una risposta alle accuse rivoltegli da Theresa May, il Primo Ministro britannico, riguardo il tentato avvelenamento di Sergei Skripal, un ex spia russa. Gli USA (United States of America), nelle ultime ore hanno cacciato un buon numero didai loro consolati, a cui hanno fatto eco gli ordini di molti paesi membri della Nato. Questo apre la strada a molte domande: rischiamo l'? Perché gli USA e i paesi della Nato hanno mandato via i consoli? Diplomazia? Come riporta il New York Times, lunedì 26 marzo sono stati espulsi dagli Stati Uniti d'America 60 consoli, come risposta all'avvelenamento dell'ex spia Sergei Skripal. La ...