Guerra Fredda : USA cacciano diplomatici russi - ci sarà l'escalation? : In un periodo già difficile per l'Europa, aggravato dai risultati delle elezioni italiane che potrebbero far crollare l'intera unione monetaria, la russia ha schierato le sue armate sul confine ovest. Questa è suonata come una risposta alle accuse rivoltegli da Theresa May, il Primo Ministro britannico, riguardo il tentato avvelenamento di Sergei Skripal, un ex spia russa. Gli USA (United States of America), nelle ultime ore hanno cacciato un ...

Peggio della Guerra fredda : E che per questo torna a giocare un ruolo, a volte risolutivo nelle crisi internazionali , Iran e Siria, e, con la Cina, nell'economia globalizzata. Così stavolta il conflitto da ideologico diventa ...

Caso Skripal - il sogno del villaggio globale diventa l’incubo di una moderna Guerra fredda : A esattamente quarant’anni dal rapimento e dalla morte di Aldo Moro, il mistero dei misteri dell’Italia della guerra fredda, il Regno Unito e la Russia si trovano invischiate in un giallo di spionaggio che sembra uscito dalla penna di John le Carrè. E’ tornato il tempo delle spie? Veramente non è mai finito. La caduta del muro di Berlino ci ha fatto solo sognare che nel villaggio globale non ci fosse spazio per lo spionaggio. Anche se molte spie ...

Europa-Russia : sembra la Guerra Fredda ma non lo è : Né la Russia può guardare senza preoccupazione alla eventualità di una Guerra, diretta o indiretta, con l' Iran che coinvolga parte del mondo arabo ed Israele. Una posizione comune europea aperta ...

Durante la Guerra Fredda uno scienziato russo creò un 'cane a due teste' Video : Durante la guerra fredda, e quindi parliamo degli anni che vanno dal 1950 al 1960, nella Germania dell'Est comunista, uno scienziato effettuo' esperimenti all'avanguardia per il periodo al quale ci si riferisce. Si chiamava Demikhov e di lui racconta a The Sun il dott. John Conte, conosciuto nel mondo per la sua abilita' nei trapianti di cuore. Trapianti al limite del possibile Questo scienziato si avventurò in un terreno del tutto sconosciuto ...

Signorile : questione Moro effetto collaterale della seconda Guerra Fredda Video : Nel 40° anniversario dell’agguato di via Fani, in cui le Brigate Rosse rapirono Aldo Moro e uccisero i cinque agenti della scorta, Blasting News ha intervistato Claudio Signorile, vice segretario del Partito Socialista durante i 55 giorni di prigionia dell’ex Presidente della DC. Fu lui a gestire direttamente gli sforzi del PSI per la liberazione di Moro. Signorile: 'Moro creatore di politica, Andreotti garante del potere' Onorevole Signorile ...

Russia : un’anomala quasi Guerra Fredda sull’Europa : Potrebbe essere un nuovo scontro Est-Ovest, una replica di quella Guerra Fredda che congelò l'Europa durante il XX secolo, ma ci sono importanti differenze che riguardano in particolare il Vecchio continente.Cominciamo dai segnali più preoccupanti: il conflitto in Ucraina, insieme militare, politico ed energetico, le sanzioni imposte alla Russia, la corsa allo sviluppo di nuove armi nucleari, una brigata americana inviata di ...

A che punto è la - nuova - Guerra fredda : 'Un segno di debolezza e di marginalità figlio dell'incertezza politica italiana, della sconfitta elettorale del Pd e anche della forza che il fronte ha in Italia. Soprattutto tra i vincitori delle ...

Così Londra si prepara alla nuova Guerra fredda : ... 'scatterebbero delle dure misure per cui il terreno è gà stato preparato, e che vanno dal congelamento e dal sequestro degli interessi russi nell'economia britannica, al blocco dei visti d'ingresso ...

Rischio di nuova Guerra Fredda tra Stati Uniti e Russia : In questi giorni il direttore dell’Intelligence USA Dan Coats ha chiaramente dichiarato che esiste un forte Rischio di un’interferenza della Russia all’interno delle future elezioni di midterm. Successivamente, ha aggiunto che esiste una grande possibilità di uno scoppio di un nuovo conflitto tra le varie superpotenze mondiali ed ha sottolineato che sia la Cina che la Russia si stanno impegnando per espandere la loro influenza politica e ...

Guerra Fredda : quei caccia russi fermati dagli aerei italiani : ... mentre la scorsa estate aveva destato qualche timore l'attraversamento del Baltico da parte del più grande sottomarino a propulsione nucleare al mondo , il Dmitri Donskoj, per prendere parte alla ...

Il capo 007 Usa avverte : "Rischio conflitti mai così vicino dalla fine della Guerra fredda" : "Cina e Russia aggressive, pericoli maggiori da Corea e Iran" dice Dan Coats in una audizione al Congresso. Bacchettata all'Unione: "Disunita, mina coesione Occidente"