GTA Online si aggiorna al 27 marzo | nuove auto | bonus e ricompense doppie

Raffica di ban ingiusti in GTA Online - la rabbia dei giocatori dopo l’ultimo update : GTA Online è giocato ogni giorno da tantissimi giocatori e molto spesso viene aggiornato con tante novità e sconti. pare che però l'ultimo aggiornamento stia causando diversi problemi e conseguenti polemiche soprattutto per i giocatori i su PC. Ci sono diverse segnalazioni di ban ingiusti o per motivi apparentemente ignoti in seguito proprio all'ultimo aggiornamento di GTA Online. I ban sembrano colpire specificamente la versione PC del ...

Doppia ricompensa in GTA Online : arrivano nuove sfide Occupazione e Bunker : GTA Online questa settimana prevede GTA$ doppi nella serie di sfide del Bunker e in Occupazione, ma in più sono previsti degli sconti sulle basi operative. Per la modalità Occupazione bisogna cavalcare una motocicletta volante per prendere il controllo delle più contese zone di conquista, per ottenere GTA$ e RP doppi fino al 19 marzo. In pratica più zone si occupano più aumenta il punteggio aumenta e bisogna coordinarsi con la propria squadra ...

GTA Online - settimana dedicata alle sfide Bunker e modalità Occupazione con GTA$ e RP doppi - tanti sconti su Basi Operative - veicoli - ... : DIRETTA STREAMING Domani, mercoledì 14 marzo, sintonizzati alle 5pm ET , 22:00 ora italiana, per seguire la diretta streaming ufficiale di Rockstar Games: giocheremo alle modalità che questa ...

Valanga di sconti in GTA Online e auto Pfister Comet SR - le novità al 27 febbraio : Nuova settimana, nuovi sconti e contenuti aggiuntivi in GTA Online. Questa volta Rockstar Games ha aggiunto una nuova automobile, la Pfister Comet SR, oltre ad una lunga serie di sconti. Vediamo insieme le novità. Pfister Comet SR ORA DISPONIBILE IN GTA Online Tutti hanno dei bei ricordi della Pfister Comet originale. Questo proiettile da gara ha un unico scopo: far sembrare ogni altra auto il classico ragazzino asmatico in palestra. La ...

Take-Two : registrati due marchi legati a GTA e GTA Online : Si muove qualcosa in casa Take Two Interactive? Così sembrerebbe stando alle ultime notizie riportate da Gamespot. La compagnia, infatti, avrebbe registrato due nuovi marchi legati a Grand Theft Auto e Grand Theft Auto Online. Vi segnaliamo subito che i due marchi non dovrebbero riguardare il rumoreggiato GTA 6, che secondo famosi analisti dovrebbe arrivare non prima del 2021. I marchi registrati, riportano i nomi i nomi GTaO e GTa ma non è ...

Cosa bolle in pentola per GTA Online? Take-Two registra misterioso marchio GTA O : Rockstar Games e il produttore di GTA Online, Take-Two, hanno in programma grandi piani per il gioco. Proprio Take-Two infatti ha registrato un nuovo marchio: ha presentato delle richieste per i marchi relativi ai loghi Grand Theft Auto, uno dei quali sembra essere per GTA Online. Tra gli indizi viene preso in considerazione che l'applicazione del marchio mostra la familiare "G", "T" e "a" minuscola, ma per la prima volta è presenta anche la ...

Soldi in regalo in GTA Online per chi si collega - date e incentivi : GTA Online prevede il rimborso per le tasse 2018 dello Stato di San Andreas e anche un incentivo. Rockstar Games ha infatti previsto un bonus in contanti per coloro che effettueranno l’accesso a GTA Online nel periodo che va dal 16 al 26 febbraio che consentirà di ottenere un incentivo di 250.000 GTA$. Inoltre gli utenti potranno ricevere un rimborso del 10%, fino a un massimo di 1.000.000 di GTA$, per ogni GTA$ che viene speso in GTA Online ...

Quanto durerà ancora GTA Online? Gli effetti di Red Dead Redemption 2 : Take-Two Interactive ha reso noto l'importante traguardo raggiunto nelle vendite insieme a Rockstar Games per Grand Theft Auto 5: hanno superato i 90 milioni di copie vendute e lo sviluppatore si prepara a rilasciare l'attesissimo Red Dead Redemption 2 entro la fine dell'anno, precisamente alla fine del mese di ottobre 2018. Quest’ultimo infatti è sicuramente una delle maggiori priorità per Rockstar perché è un gioco molto atteso dai fan, ma nel ...

Novità GTA Online - vettura inedita - eventi e contenuti fino al 12 febbraio : Il mondo di GTA Online è bello perchè assolutamente vario, e per vario intendiamo straripante, strabordante di contenuti sempre nuovi, utili a stuzzicare in maniera costante gli utenti vecchi e nuovi che si interfacciano al titolo sviluppato dai ragazzi di Rockstar Games. A cadenza non fissa ma comunque costante arrivano infatti in game sempre nuove feature, nelle forme di eventi a tema o di vetture inedite, che indubbiamente spingono i ...

Valanga di novità GTA Online al 31 gennaio : nuova auto - modalità e bonus : Grandi novità in arrivo per GTA Online con questo nuovo aggiornamento. Dopo i furgoni ecologici e le berline ecco che arriva la Pfister Neon, disponibile in esclusiva da Legendary Motorsport. Per gli appassionati del gioco questa novità rappresenta una vera e propria rivoluzione. https://twitter.com/RockstarGames/status/958368438476423168 nuova modalità DI GIOCO CACCIA ALL'UOMO E’ stata inserita la nuova modalità di gioco caccia ...

Nuovi contenuti GTA Online - evento inedito e doppie ricompense fino al 22 gennaio : Con le notizie in merito a un potenziale GTA 6 che latitano, è ovviamente GTA Online il vero protagonista della scena ludica per quanto concerne l'universo ludico di Rockstar Games. Il dinamico e fluido mondo Online dedicato ai furfanti digitali continua a evolversi, accogliendo tra le proprie fila sempre Nuovi contenuti, che immancabilmente ne espandono gli orizzonti e consequenzialmente danno ai milioni di fruitori del gioco motivi sempre ...