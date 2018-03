Gruppo FS | risultati in crescita nel 2017 Investimenti per 5 | 6 miliardi

Gruppo Aviva presenta i risultati 2017 : Teleborsa, - Il Gruppo Aviva ha presentato oggi 8 marzo a Londra i risultati d'esercizio relativi all'anno 2017. La compagnia ha registrato una crescita complessiva: non solo degli utili e dei ...

SENATO SEGGI ED ELETTI - RISULTATI ELEZIONI 2018/ Centrodestra senza maggioranza : M5s primo Gruppo - Fedeli ko : SEGGI ed ELETTI SENATO, RISULTATI ELEZIONI 2018: mancano 26 SEGGI al Centrodestra per ottenere la maggioranza. Esclusioni eccellenti: Renzi si salva a Firenze, cade la Fedeli.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 14:13:00 GMT)

Fca - forte crescita per Jeep - +79 - 8% - e Alfa - +18 - 6% - . Il Gruppo : 'Equilibrata gestione quota e risultati finanziari' : TORINO - I marchi Alfa Romeo e Jeep ottengono 'risultati molto positivi, con vendite in aumento rispettivamente del 18,6% e del 79,8%'. Lo sottolinea Fca in una nota di commento ai dati...

Fca - a gennaio boom per Jeep - +68% - e Alfa - +24% - in Europa. Ottimi risultati del Gruppo in Francia e Spagna : TORINO - Fca ha venduto a gennaio 84.953 auto nei Paesi dell'Europa dei 28 più Efta, con una crescita dell'1,2% rispetto allo stesso mese del 2017. 'gennaio con segno...

Gruppo FCA - Risultati 2017 : utile raddoppiato - ricavi stabili : Il Gruppo FCA ha concluso il 2017 con un utile quasi raddoppiato rispetto all'esercizio precedente: il valore negli ultimi dodici mesi ha raggiunto quota 3,51 miliardi di euro, in crescita del 93% sul 2016. Forte anche l'incremento dell'utile netto rettificato, che ha raggiunto i 3,77 miliardi di euro (+50%).Risultano invece stabili i valori relativi ai ricavi netti, che si sono fermati a 110,93 miliardi, contro i 111,02 del 2016 (il risultato a ...

Pallamano - Europei 2018 : la Francia vince il Gruppo B - crolla la Croazia. I risultati di martedì 16 gennaio : Si è chiusa oggi la prima fase a giorni degli Europei di Pallamano 2018, almeno per quanto riguarda i gruppi A e B, con quest’ultimo dominato senza troppi problemi dalla Francia Campione del Mondo in carica, capace di piegare nel terzo turno la Bielorussia per 32-25, grazie anche alle 9 reti del mancino Dika Mem, classe 97′. Vola al Main Round anche la Norvegia, che con il successo 39-28 sull’eliminata Austria, si aggiudica la ...

Pallamano - Europei 2018 : Francia sul velluto contro l’Austria - la Croazia vola nel Gruppo A. I risultati di domenica 14 gennaio : I Campionati Europei di Pallamano maschile hanno sempre di più una grande favorita, che risponde al nome della Francia campione iridata, giustiziera dell’Austria per 33-26, dimostrando di avere un gioco molto veloce, andando a segno con un’efficienza del 66%, nella seconda giornata del girone B, completato dal 33-28 della Norvegia sulla Bielorussia. Nel gruppo A, a Spalato, i padroni di casa della Croazia piegano 29-22 ...