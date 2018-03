ilfattoquotidiano

: RT @tomasomontanari: #Renzi e #Verdini, come sempre, d'accordo: vogliono entrambi il governo Salvini-Di Maio. Accontentarli 'sarebbe peggio… - EBustreo : RT @tomasomontanari: #Renzi e #Verdini, come sempre, d'accordo: vogliono entrambi il governo Salvini-Di Maio. Accontentarli 'sarebbe peggio… - Cascavel47 : Governo, Verdini tra “lezioni di Nazareno” e profezie: “Lega e M5s? Il governo si fa con i compromessi. E alla fine… -

(Di martedì 27 marzo 2018) “Ilsi fa solo con i compromessi” insegna. Denis, ideatore e difensore fino all’ultimo del Patto del Nazareno, indica la strada ai Cinquestelle e alla Lega: “Troveranno l’accordo su una figura terza” assicura in un’intervista a Circo Massimo, il programma di Massimo Giannini su Radio Capital. Per lui, la stampella dei governi di Renzi per anni, “l’elezione dei presidenti delle Camere ha dato vita a un metodo: e i leader di Lega e Cinquestelle lo utilizzeranno per formare il. E non facciamo drammi, non sono barbari: dovranno trovare dei punti in comune per governare e non potranno forzare su questioni di principio: ilsi fa solo con i compromessi”. Le “lezioni di Nazareno” didiventano anche consigli indirizzati a leghisti e grillini: “Per fare unoccorrerà ...