Governo | Salvini gela Di Maio Niente veti su FI | salta tutto

(Di martedì 27 marzo 2018) Solo tattica o prima spaccatura tra Movimento 5 Stelle e Lega? Difficile a dirsi. Ma pare che Luigi Dinon sia affatto propenso a rinunciare alla premiership. "Io non posso e non intendo rinunciare a guidare il", avrebbe detto nelle ultime ore il grillino. Un messaggio che ha fatto infuriare Matteo. Tanto che, dopo essersi detto "prontissimo" a fare il presidente del Consiglio, ma non a tutti i costi ("Non è o me o la morte"), il segretario del Carroccio ha detto chiaramente che metterla in questi termini rischia soltanto di farre il banco. "Non puoi andare aldicendo 'o io o' altrimenti che discussione è? - mette in chiaro a Porta a Porta - se Didice 'o io o nessuno' sbaglia, perché a oggi è nessuno".In mattinata i ben informati dicevano chee Disarebbero tornati a sentirsi a breve, probabilmente anche a vedersi. Se così ...