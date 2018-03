GOVERNO | M5S | “DI MAIO PREMIER O NIENTE” Salvini | “Luigi sbaglia | senza Berlusconi

GOVERNO : Giorgetti - M5S? In politica occorre saper mediare : Roma, 27 mar. (AdnKronos) – “Salvini ha detto una cosa ovvia: in politica le posizioni irrinunciabili alla fine sono solo slogan che poi vengono sbugiardati dai fatti. In politica bisogna avere principi e idee chiare ma anche la necessaria capacità di mediare e arrivare a soluzioni”. Lo ha detto a Matrix 105 su Radio 105 il capogruppo della Lega alla Camera, Giancarlo Giorgetti, a proposito delle parole rivolte a Matteo Salvini ...

GOVERNO : verso asse M5S-Lega? Ecco come potrà reagire il mercato : Piazza Affari frenata dall'incertezza politica? Diversi addetti ai lavori riconducono questa sottoperformance del nostro mercato agli ultimi sviluppi sul fronte politico nel nostro Paese. Sabato ...

Toti a M5s : no veti per GOVERNO - sono strada peggiore per accordo : Genova, 27 mar. , askanews, 'Partire con dei veti mi sembra il modo peggiore e il binario peggiore per la strada da percorrere che necessariamente deve essere di compromesso. Mi sembra un modo un po' ...

GOVERNO : Toti - se intesa con M5S premier Salvini - noi 37% - loro 33 : Roma, 27 mar. (AdnKronos) – “Il leader del centrodestra? Esiste il leader di Fi, della Lega e di FdI e poi esiste un candidato premier della coalizione, che è Salvini”. Lo ha detto Giovanni Toti a Un Giorno da Pecora. Se ci fosse un Governo M5S e centrodestra unito, che farebbe il premier? ‘Per il centrodestra indubitabilmente Salvini. La matematica non è un’opinione la coalizione di c.destra vale il 37%, 33% vale ...

M5S BONAFEDE : “DI MAIO PREMIER O NESSUN GOVERNO”/ "Non parliamo con Berlusconi" : Toti - "approccio draconiano" : Governo M5s: BONAFEDE, "Di MAIO PREMIER o NESSUN esecutivo". Reddito di cittadinanza sì, bocciato "reddito nascita" di Grillo. Fraccaro rilancia, "parliamo solo con Salvini, no Berlusconi"(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 15:57:00 GMT)

M5S : Di Maio premier o nessun GOVERNO. Pd - Delrio-Nannicini ipotesi capigruppo : Le parole del deputato 5Stelle Alfonso Bonafede: «Il voto dei cittadini va rispettato». Trattative in corso tra i Democratici per l’elezione dei capigruppo

M5s - Bonafede : “Di Maio premier o nessun GOVERNO”/ Fraccaro “sì reddito cittadinanza - avanti solo con Salvini” : Governo M5s: Bonafede, "Di Maio premier o nessun esecutivo". reddito di cittadinanza sì, bocciato "reddito nascita" di Grillo. Fraccaro rilancia, "parliamo solo con Salvini, no Berlusconi"(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 15:10:00 GMT)

La sferzata di Calenda : "Un GOVERNO populista Lega-M5s è plausibile ma il tempo dei talk show è finito" : Il ministro dello Sviluppo Carlo Calenda non è uno che le manda a dire. Intervistato da Federico Fubini per il Corriere della Sera ha detto senza peli sulla lingua quello che pensa di un possibile ...

Sicilia : Cancelleri (M5s) - GOVERNO naviga a vista - legge elettorale e dopo voto : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) - Vittorio Sgarbi dopo Vincenzo Figuccia. La Giunta Musumeci perde il suo secondo assessore a quattro mesi dal suo insediamento. Un esito che non sembra stupire Giancarlo Cancelleri, leader dell'opposizione a Palazzo dei Normanni, e candidato governatore del M5s alle reg

Bonafede - M5s - : 'Di Maio premier o nessun GOVERNO' - : Il deputato pentastellato rilancia la candidatura del leader politico del Movimento. Chiusura verso Berlusconi: "Non faremo mai il Nazareno", dice alludendo a un accordo con FI. Linea confermata da ...

M5S : Di Maio premier o nessun GOVERNO : Le parole del deputato 5Stelle Alfonso Bonafede: «Il voto dei cittadini va rispettato. Porteremo avanti tutte le nostre promesse fatte in campagna elettorale»

GOVERNO M5s-Lega - Airola : “Difficile - distanze e numeri risicati”. Morra : “Bene Salvini su reddito cittadinanza” : “E’ positiva l’apertura di Salvini sul reddito di cittadinanza”. Nicola Morra del M5s, che in passato criticò la Lega, ora apprezza ciò che il leader della Lega ha fatto sulla misura principe del M5S in ottica Governo. Ma il senatore Alberto Airola resta comunque scettico che il cambio di opinione di Matteo Salvini sia utile per aprire la strada ad una convergenza sui temi che porti alla nascita di un Governo M5s-Lega: ...

Sicilia : Cancelleri (M5s) - Sgarbi? GOVERNO con spalle al muro grazie a nostra censura : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) – “Senza la nostra mozione di censura non si sarebbe aperta la questione dentro la maggioranza, che è stata messa con le spalle al muro davanti a una situazione diventata, ogni giorno di più, insostenibile e incresciosa con continui insulti”. Così Giancarlo Cancelleri, leader dell’opposizione all’Assemblea regionale Siciliana, commenta con l’Adnkronos il passo indietro annunciato ...

DiMartedì del 27 marzo anticipazioni : il futuro del GOVERNO dopo l'accordo Lega-M5S : O, in alternativa, in streaming sul sito di La7 . DiMartedì, ospiti e temi di questa sera Dei programmi economici del Governo che verrà, di fisco, di pensioni, di privilegi, di cultura, costume e ...