Governo ko all' Ars | bocciato il Defr Musumeci | ' Non sarò ostaggio'

Governo - M5S : “DI MAIO PREMIER O NIENTE”/ Salvini : “Luigi sbaglia - senza Berlusconi nessuna alleanza” : GOVERNO M5s: Bonafede, "Di MAIO PREMIER o nessun esecutivo". Reddito di cittadinanza sì, bocciato "reddito nascita" di Grillo. Salvini, "Luigi sbaglia, senza Berlusconi non si fa niente"(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 19:30:00 GMT)

Governo - Salvini : “Di Maio sbaglia se dice o io o niente. Se vuole Berlusconi fuori - allora ‘arrivederci'” : “Se Di Maio dice ‘o io premier o niente’ non è il modo giusto per partire”. E se dice fuori Forza Italia è arrivederci? “E’ chiaro, assolutamente sì”. Matteo Salvini, nel corso della registrazione di “Porta a Porta” che andrà in onda questa sera, chiude alle ipotesi di dialogo con il Movimento 5 stelle. Almeno per il momento. “Non puoi andare al Governo dicendo o io o niente, altrimenti ...

Sicilia : Cancelleri (M5s) - Sgarbi? Governo con spalle al muro grazie a nostra censura : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) – “Senza la nostra mozione di censura non si sarebbe aperta la questione dentro la maggioranza, che è stata messa con le spalle al muro davanti a una situazione diventata, ogni giorno di più, insostenibile e incresciosa con continui insulti”. Così Giancarlo Cancelleri, leader dell’opposizione all’Assemblea regionale Siciliana, commenta con l’Adnkronos il passo indietro annunciato ...

Aumenti Iva - perché Governo e Parlamento sono in allarme : Il problema del possibile incremento delle aliquote, prima che dal nuovo esecutivo, potrebbe essere affrontato dalle commissioni speciali

Muro dei grillini : «O Di Maio premier o nessun Governo» Fico : rinuncio all’indennità : I grillini fanno Muro: «Se noi ai cittadini presentiamo un altro candidato determiniamo il definitivo allontanamento dalla politica»

Governo - Verdini tra “lezioni di Nazareno” e profezie : “Lega e M5s? Il Governo si fa con i compromessi. E alla fine lo faranno” : “Il governo si fa solo con i compromessi” insegna. Denis Verdini, ideatore e difensore fino all’ultimo del Patto del Nazareno, indica la strada ai Cinquestelle e alla Lega: “Troveranno l’accordo su una figura terza” assicura in un’intervista a Circo Massimo, il programma di Massimo Giannini su Radio Capital. Per lui, la stampella dei governi di Renzi per anni, “l’elezione dei presidenti delle ...

Quali sono le tappe da qui alla formazione del Governo? : Eletti i nuovi presidenti delle Camere, cosa dobbiamo aspettarci? È la domanda che si pongono gli elettori italiani in queste ore ma a rispondere, almeno per ora, c'è solo il timing.Dopo le dimissioni da protocollo di Paolo Gentiloni (che rimane in carica per gli affari correnti), non sono ancora maturi i tempi per la cerimonia della Campanella che si terrà a palazzo Chigi e battezzerà la guida della XVIII ...

Il Fmi avverte il - nuovo - Governo : "Dall'Italia mi aspetto una prova di realismo" : 'Io spero molto che in Italia, come in altri Paesi, si capisca la necessità di rafforzare l'economia, anche per aiutare il discorso politico - spiega la direttrice generale del Fmi - visto il momento,...

Sanzioni - l'Italia - senza Governo - s'accoda alle manovre anti Putin : Oltre cento diplomatici russi espulsi da Stati Uniti, Europa, Canada e Ucraina . Dopo la Gran Bretagna arriva la risposta dell' Occidente all'avvelenamento con il gas nervino a Salisbury di un'ex spia ...

Governo M5S-LEGA/ Salvini e Di Maio lavorano all'intesa : e spunta il mister X - è Carlo Cottarelli : GOVERNO M5S-LEGA: Salvini e Di Maio cercano di trovare un accordo sul possibile esecutivo ma i veti incrociati non aiutano e spunta un terzo nome, quello di Carlo Cottarelli.(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 08:28:00 GMT)

Governo - Salvini : “Si parte dalla coalizione di centrodestra e dal programma. Senza accordo non tiro a campare” : “accordo con Di Maio? Al di là dei nomi che appassionano tanto i giornalisti ma meno gli italiani credo che siano le cose da fare quelle su cui vedere se c’è un punto di incontro o no. Forza Italia non è d’accordo? Si parte dal programma e dalla coalizione del centrodestra, ne parleremo prima tra alleati e poi con gli altri. Convergenza su terzo nome? Non è una battaglia di nomi. Io sono pronto, ma non sono venuto al mondo 45 ...

Governo - Orfini : “Noi all’opposizione. Ma dopo averlo deciso larga parte dei dirigenti Pd hanno preso la linea opposta” : dopo aver votato la scelta di stare all’opposizione, larga parte dei gruppi dirigenti del Pd, dal giorno dopo, hanno messo in campo una linea opposta. A raccontarlo non è un retroscena, ma – con queste parole – il presidente del partito, Matteo Orfini, in un’intervista alla Stampa. Una circostanza a causa della quale Orfini si dice “sconcertato“. E’ la riprova che il Pd in questo momento è diviso tra ...

M5S-centrodestra - dalle presidenze al Governo. Cosa accade adesso : È Di Maio dei M5S a essersi piegato a Berlusconi e Salvini o magari il contrario? Le elezioni dei presidenti delle Camere hanno riacceso il dibattito politico, mostrando per la prima volta un volto inedito dei 5 Stelle. Secondo i più acerrimi detrattori, il partito grillino si sarebbe conformato alle pratiche che tanto ha contrastato negli anni scorsi, cedendo alla logica spartitoria e agli accordi “di caminetto”. Secondo altri osservatori, non ...