Governo | Giorgetti | M5S? In politica occorre saper mediare

Cresce l'ipotesi Giorgetti premier Ed è Salvini (di fatto) a lanciarlo Governo - che cosa accade nella Lega : Primo punto. Domenica 25 marzo Matteo Salvini scrive sui social: il premier dovrà essere di Centrodestra. Secondo punto. Lunedì 26 marzo il segretario della Lega afferma: sono pronto a fare il presidente del Consiglio ma non dirò mai 'io o la morte'...

Lega - Giancarlo Giorgetti : 'Noi al Governo coi 5 Stelle solo per tornare al voto' : Lui è l'uomo che da giorni ormai sta trattando con le altre forse politiche per conto di Matteo Salvini. Giancarlo Giorgetti , vicesegretario della Lega , si sta confrontando sul tema dell' elezione ...

Governo - il piano di Giorgetti : Centrodestra unito al Colle per indicare Salvini : "Salire insieme al Quirinale avrebbe un senso: indicherebbe chiaramente che Salvini è il candidato della coalizione del Centrodestra ". Dai microfoni di Radio anch'io su Radio1 Rai il vicesegretario della Lega, Giancarlo Giorgetti , traccia il piano delineato dal Carroccio per "affrontare" Sergio Mattarella al Colle e chiedergli l'incarico di Governo . Un'incarico che investirebbe tutto il ...

Governo : Giorgetti - centrodestra insieme al Colle per indicare Salvini : Roma, 8 mar. (AdnKronos) – 'Salire insieme al Quirinale avrebbe un senso. Indicherebbe chiaramente che Salvini è il candidato della coalizione del centrodestra ". Così il vicesegretario della Lega, Giancarlo Giorgetti , ai microfoni di Radio anch'io.

Governo : Giorgetti - proposte da noi e M5S oppure voto con agibilità Berlusconi : Roma, 8 mar. (AdnKronos) – "Il centrodestra ha vinto le elezioni, ha preso molti più voti dei Cinquestelle. Ci rendiamo conto che la situazione è bloccata per motivi di numeri, noi faremo la nostra proposta, la faranno i Cinquestelle, vedremo quella che avrà le gambe per camminare, se nessuno l'avrà si tonerà a votare cercando un chiarimento". Lo dice il vicesegretario della Lega, Giancarlo Giorgetti , ai microfoni di ...

Salvini premier o al Viminale Giorgetti ministro dell'Economia Lega - ecco la squadra di Governo : Elezioni 4 marzo. La squadra di governo della Lega è praticamente pronta. Mentre i sondaggi danno il Centrodestra sempre più favorito, in Via Bellerio si lavora alla definizione del dopo voto. In primo piano, ovviamente, il segretario Matteo Salvini