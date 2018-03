Governo | Di Maio | «Io premier | non mi impunto | M5S al 32%» Salvini | «Sbaglia | così salta

Governo - Di Maio : incontrerò tutti gruppi prima del 3 aprile : Il leader M5s sul 'blogdellestelle': "L'obbiettivo degli incontri è vedere chi è interessato a risolvere i problemi degli italiani e chi invece passa il tempo a pensare alle beghe interne dei partiti o delle coalizioni"

Governo : Giorgetti - se Di Maio vuole premiership la chieda a Pd : Roma, 27 mar. (AdnKronos) – Se non si chiude un accordo con il centrodestra “i 5 Stelle hanno la possibilità di chiederlo al Pd. Magari il Pd riconosce la premiership a Di Maio. Anche se mi sembra molto, molto improbabile” che i renziani possano accettarlo, “ma mai dire mai”. Lo ha detto a Matrix su Radio 105 il capogruppo della Lega alla Camera, Giancarlo Giorgetti. L'articolo Governo: Giorgetti, se Di Maio vuole ...

Governo - M5S : “DI MAIO PREMIER O NIENTE”/ Salvini : “Luigi sbaglia - senza Berlusconi nessuna alleanza” : GOVERNO M5s: Bonafede, "Di MAIO PREMIER o nessun esecutivo". Reddito di cittadinanza sì, bocciato "reddito nascita" di Grillo. Salvini, "Luigi sbaglia, senza Berlusconi non si fa niente"(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 19:30:00 GMT)

Salvini : 'se Di Maio dice 'o io o nessuno' è nessuno. Governo? entro un mese : 'Non è il modo giusto di partire' dice il leader leghista che conferma: centrodestra andrà separato a consultazioni Quirinale - Nel duello a distanza sul premierato, Matteo Salvini gela Luigi Di Maio ...

Luigi Di Maio - ecco la lista dei ministri del Governo con Matteo Salvini : a lui l'Interno : Pezzo dopo pezzo, l'ipotesi di un governo tra Movimento Cinque Stelle e Lega sta diventando sempre più concreta. Già nelle scorse ore sono arrivati i primi segnali di fiducia reciproca. Da un lato ...

Governo - Salvini gela Di Maio "Niente veti su FI - salta tutto" : Solo tattica o prima spaccatura tra Movimento 5 Stelle e Lega? Difficile a dirsi. Ma pare che Luigi Di Maio non sia affatto propenso a rinunciare alla premiership. "Io non posso e non intendo rinunciare a guidare il Governo", avrebbe detto nelle ultime ore il grillino. Un messaggio che ha fatto infuriare Matteo Salvini. Tanto che, dopo essersi detto "prontissimo" a fare il presidente del Consiglio, ma non a tutti i costi ("Non è o me o la ...

Governo - Di Maio tra tattica e rottura : "Non rinuncio a fare il premier" : Solo tattica o prima spaccatura tra Movimento 5 Stelle e Lega? Difficile a dirsi. Ma pare che Luigi Di Maio non sia affatto propenso a rinunciare alla premiership. "Io non posso e non intendo rinunciare a guidare il Governo", avrebbe detto nelle ultime ore il grillino. Un messaggio che ha fatto infuriare Matteo Salvini. Tanto che, dopo essersi detto "prontissimo" a fare il presidente del Consiglio, ma non a tutti i costi ("Non è o me o la ...

Governo - Salvini : “Di Maio sbaglia se dice o io o niente. Se vuole Berlusconi fuori - allora ‘arrivederci'” : “Se Di Maio dice ‘o io premier o niente’ non è il modo giusto per partire”. E se dice fuori Forza Italia è arrivederci? “E’ chiaro, assolutamente sì”. Matteo Salvini, nel corso della registrazione di “Porta a Porta” che andrà in onda questa sera, chiude alle ipotesi di dialogo con il Movimento 5 stelle. Almeno per il momento. “Non puoi andare al Governo dicendo o io o niente, altrimenti ...

Muro dei grillini : «O Di Maio premier o nessun Governo» Salvini : «E un errore» : I grillini fanno Muro: «Se noi ai cittadini presentiamo un altro candidato determiniamo il definitivo allontanamento dalla politica». Il segretario della Lega ribalta: «Non è il modo giusto per partire»

Prove di Governo - Di Maio : "io premier o non e se ne fa nulla” : Luigi Di Maio premier “o non e se ne fa nulla”. Dopo le allisciate strategiche dei giorni scorsi, tra Lega e Movimento Cinque Stelle è il momento di provare a trattare davvero per la formazione di un eventuale governo in grado di ottenere la fiducia delle camere.E se come detto da Grillo con Matteo Salvini "si può parlare" ciò non significa che Luigi Di Maio - candidato premier del primo partito votato dagli italiani - rinunci a fare il ...

M5S BONAFEDE : “DI MAIO PREMIER O NESSUN Governo”/ "Non parliamo con Berlusconi" : Toti - "approccio draconiano" : Governo M5s: BONAFEDE, "Di MAIO PREMIER o NESSUN esecutivo". Reddito di cittadinanza sì, bocciato "reddito nascita" di Grillo. Fraccaro rilancia, "parliamo solo con Salvini, no Berlusconi"(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 15:57:00 GMT)

M5S : Di Maio premier o nessun Governo. Pd - Delrio-Nannicini ipotesi capigruppo : Le parole del deputato 5Stelle Alfonso Bonafede: «Il voto dei cittadini va rispettato». Trattative in corso tra i Democratici per l’elezione dei capigruppo

M5s - Bonafede : “Di Maio premier o nessun Governo”/ Fraccaro “sì reddito cittadinanza - avanti solo con Salvini” : Governo M5s: Bonafede, "Di Maio premier o nessun esecutivo". reddito di cittadinanza sì, bocciato "reddito nascita" di Grillo. Fraccaro rilancia, "parliamo solo con Salvini, no Berlusconi"(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 15:10:00 GMT)

Governo - i 5s alzano il muro : "Di Maio premier o nessun esecutivo" : "Noi riteniamo che debba essere lui il premier del Governo'' dice Alfonso Bonafede ai microfoni di Radio 24. "Sì al reddito di cittadinanza, ma non universale"