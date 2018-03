Governo | Casellati | “Condivisione su mio nome viatico per legislatura”

Cosa ha detto Travaglio a In Mezz'ora su Casellati e Governo M5s-Lega : Intervistato da Lucia Annunziata durante il programma 'In Mezz'ora in più', Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano ha detto Cosa pensa dell'elezione di Maria Elisabetta Alberti Cesellati , ...

Cosa ha detto Travaglio a In Mezz'ora su Casellati e Governo M5s-Lega : Intervistato da Lucia Annunziata durante il programma "In Mezz’ora in più", Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano ha detto Cosa pensa dell’elezione di Maria Elisabetta Alberti Cesellati, anche con il voto del Movimento 5 stelle, come presidente del Senato, dopo che la giornalista gli ha ricordato tutte le volte che l’ha duramente criticata in televisione. Alla domanda se si pente di averla ...

Cosa ha detto Marco Travaglio a In Mezz'ora su Casellati e Governo M5s-Lega : Intervistato da Lucia Annunziata durante il programma "In Mezz’ora in più", Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano ha detto Cosa pensa dell’elezione di Maria Elisabetta Alberti Cesellati, anche con il voto del Movimento 5 stelle, come presidente del Senato, dopo che la giornalista gli ha ricordato tutte le volte che l’ha duramente criticata in televisione. Alla domanda se si pente di averla ...

Dopo Fico e Casellati ora si apre la partita del Governo - Di Maio : “E’ aperta a tutti” : Dopo Fico e Casellati ora si apre la partita del governo, Di Maio: “E’ aperta a tutti” “Abbiamo sempre detto che la partitasulle presidenze e’ slegata da quella del governo, ma da oggi chivuole lavorare per i cittadini sa che esiste una forzaaffidabile e seria che dialoga con tutti e si muove compatta peril bene […]

Dopo Fico e Casellati ora si apre la partita del Governo - Di Maio : "E' aperta a tutti" : "Abbiamo sempre detto che la partitasulle presidenze e' slegata da quella del governo, ma da oggi chivuole lavorare per i cittadini sa che esiste una forzaaffidabile e seria che dialoga con tutti e si muove compatta peril bene del Paese", ha detto il numero uno dei pentastellati

Resiste accordo centrodestra-M5s : Casellati al Senato - Fico alla Camera. Ora la partita per il Governo : A Palazzo Madama eletta per la prima volta una donna. E primo pentastellato ad presiedere la terza carica dello Stato. Gentiloni si è dimesso. Dal 3 aprile via alle consultazioni -

Casellati - spero accordo viatico Governo : ANSA, - ROMA, 24 MAR - "Lo penso davvero, sono ottimista. Nonostante le differenze di idee, le legittime divergenze di programmi oggi c'è stato un risultato straordinario e dovrà essere un viatico per ...

Casellati al Senato - Fico alla Camera. Gentiloni si dimette. Ora si apre la partita per il Governo : Per la prima volta una donna, berlusconiana di ferro, è la seconda carica dello Stato. 'Tagliare i costi della politica' primo obiettivo del neo presidente pentastellato di Montecitorio - Questa volta ha tenuto l'accordo centrodestra e MoVimento 5 Stelle raggiunto durante il vertice a palazzo Grazioli tra ...

Casellati al Senato - Fico alla Camera/ Presidenti eletti - Gentiloni si dimette : rebus Governo per M5s e Lega : Casellati al Senato, Fico alla Camera: eletti i nuovi Presidenti, grazie anche all'accordo fra Movimento 5 Stelle, Lega e Forza Italia. Si è dimesso Paolo Gentiloni: rebus governo(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 18:56:00 GMT)

Casellati : spero mia elezione buon viatico per Governo : Roma, 24 mar. , askanews, 'Spererei che il risultato di oggi sia un buon viatico per il domani e che possa portare alla formazione di un governo perchè i cittadini hanno bisogno urgente di risposte: ...

CASELLATI AL SENATO - FICO ALLA CAMERA/ Presidenti eletti : Di Maio e Salvini aprono a Governo del presidente? : CASELLATI al SENATO, FICO ALLA CAMERA: sono stati eletti i nuovi Presidenti, grazie anche al nuovo accordo fra il Movimento 5 Stelle, nonché la Lega e Forza Italia. Parte il nuovo governo(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 16:53:00 GMT)

Casellati al Senato - Fico alla Camera/ Presidenti eletti : asse M5s-Centrodestra pronto per il nuovo Governo? : Casellati al Senato, Fico alla Camera: sono stati eletti i nuovi Presidenti, grazie anche al nuovo accordo fra il Movimento 5 Stelle, nonché la Lega e Forza Italia. Parte il nuovo governo(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 14:15:00 GMT)

Intesa centrodestra-M5S : Casellati al Senato - Fico alla Camera. «Ma non è un patto per il Governo» : All'indomani dello strappo con cui Salvini ha votato Bernini alla presidenza del Senato spiazzando Berlusconi che puntava su Romani il centrodestra al completo si riunisce a Palazzo Grazioli e...