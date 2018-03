Google Plus aggiunge l’opzione per ricevere solo le notifiche in evidenza

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus/ 43 milioni di smartphone spediti nel 2018? Arriva Google Lens : Secondo recenti stime, sarebbero 43 i milioni di dispositivi Samsung Galaxy S9 e S9 Plus pronti ad essere spediti e quindi venduti nel mondo nel 2018.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 11:04:00 GMT)

Meizu E3 - Meizu 15 - 15 Plus e 15 Lite svelati (per sbaglio?) da Google : Oltre alle strategie di marketing di Meizu per il 2018 da una fonte piuttosto imprevedibile arrivano delle indiscrezioni relative ai nuovi smartphone dell'azienda. Sarebbe Google stessa a pubblicare (per sbaglio probabilmente) vari dettagli sui nuovi dispositivi che Meizu stessa ancora non avrebbe presentato: Meizu E3, Meizu 15, Meizu 15 Plus e Meizu 15 Lite. L'articolo Meizu E3, Meizu 15, 15 Plus e 15 Lite svelati (per sbaglio?) da Google è ...

Google aggiorna Traduttore - Chrome e Google Plus con novità grafiche e nuovi menu : Google aggiorna le applicazioni Chrome, Traduttore e Google Plus, con novità dal punto di vista grafico, nuovi controlli e menu, preparandosi inoltre a introdurre nuove funzioni in una di esse. L'articolo Google aggiorna Traduttore, Chrome e Google Plus con novità grafiche e nuovi menu è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

OnePlus è appena dietro ad Apple e a Google per quanto riguarda gli aggiornamenti di sistema : Secondo Stiftung warentes, una organizzazione indipendente tedesca che compara prodotti e servizi, OnePlus è tra le migliori compagnie quando si parla di aggiornamenti, alle spalle solo di Apple e Google. Più staccati gli altri. L'articolo OnePlus è appena dietro ad Apple e a Google per quanto riguarda gli aggiornamenti di sistema è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Nokia 7 Plus ai raggi X : prime foto (vs Google Pixel 2 XL) - versione top in Cina - video e benchmark : Aiutati dai colleghi di GSMArena, vediamo quanto ha da offrire il neonato Nokia 7 Plus: video, benchmark e confronto fotografico con il Google Pixel 2 XL L'articolo Nokia 7 Plus ai raggi X: prime foto (vs Google Pixel 2 XL), versione top in Cina, video e benchmark è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Super risultato di Huawei P10 - P10 Lite e P10 Plus : raccomandati da Google per le aziende : Un risultato davvero eccellente quello raggiunto da Huawei P10, P10 Lite e P10 Plus, indicati da Google tra i device ideale per l'utilizzo nelle aziende. I tre dispositivi, citati insieme ai più performanti ed attuali Mate 10 e Mate 10 Pro (oltre che al fianco del piccolo P Smart), hanno finito con l'occupare la terza posizione della speciale classifica, che li vede sotto solo a nomi illustri, e di certo più comodi per l'uso richiesto: ...

Nokia ha venduto più di HTC - Sony - Google - OnePlus e Lenovo nell'ultima parte del 2017 : ... cosa che ha permesso a Nokia di sfiorare la top 10, piazzandosi all' 11° posto tra le aziende che hanno venduto più dispositivi mobili al mondo, ma al 1° per quanto riguarda solo i feature phone. ...

Piccole novità per Gmail - Photoscan - Google Plus e Google Viaggi : Oltre a tanti aggiornamenti ricchi di novità, Google rilascia dei piccoli miglioramenti per tante applicazioni. Scopriamo quelle legate a Gmail, Google Photoscan, Google+ e Google Viaggi. L'articolo Piccole novità per Gmail, Photoscan, Google Plus e Google Viaggi è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google migliora Calendar e prepara grosse novità per Google Plus : Google Calendar in versione web introduce una funzionalità che consente di inserire automaticamente l'orario di un evento dopo che è stato indicato nel titolo. Nel frattempo, grazie al responsabile tecnico Leo Deegan, veniamo a sapere di alcune grandi novità che saranno presto disponibili su Google Plus. L'articolo Google migliora Calendar e prepara grosse novità per Google Plus è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Stesso progetto - destino diverso : Google Pixel 2 XL e HTC U11 Plus a confronto : Google ha fatto bene a realizzare il Pixel 2 XL così come lo conosciamo? Oppure sarebbe stato meglio seguire la strada iniziale, quella di HTC U11 Plus? L'articolo Stesso progetto, destino diverso: Google Pixel 2 XL e HTC U11 Plus a confronto è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.