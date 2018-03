Google Chromecast e Chromecast Ultra in una nuova confezione à la Pixel 2

Google Home adesso mostra come risultati molteplici video di YouTube tramite Chromecast : Continuano ad arricchirsi le possibilità di interazione e le risposte che Google Home è in grado di fornire, l'ultima in ordine di tempo riguarda la capacità dell'assistente di Google di mostrare risultati sotto forma di molteplici video di YouTube tramite Google Chromecast, direttamente sulla TV dell'utente. L'articolo Google Home adesso mostra come risultati molteplici video di YouTube tramite Chromecast è stato pubblicato per la prima volta ...

VLC 3.0 supporta finalmente Google Chromecast : Gli sviluppatori hanno rilasciato la versione 3.0 di VLC, che in mezzo alla correzione di circa 1500 bug aggiunge il supporto a Google Chromecast, spiegando i motivi del ritardo nell'implementazione del supporto.

Su Chromecast arrivano le informazioni meteo visive dettagliate con Google Home : Google ha implementato le risposte visive per il meteo: ora è possibile chiedere a Google Home di mostrare il meteo sulla Chromecast di seconda generazione

Chromecast e Google Home inchiodano le reti Wi-Fi : patch rilasciate - : Il problema è provocato da qualche bug nelle recenti versioni di Android Oreo e app Google, in particolare la funzione Cast che consente di inviare flussi dati in streaming mantenendo la connessione

Chromecast e router impazziti - Google risolve con un aggiornamento : Il modulo 'cast' che gestisce lo streaming audio e video è contenuto in quel componente. Nessun aggiornamento è richiesto neppure alle chiavette e ai dispositivi, che a questo punto possono essere

Google corregge i problemi al WiFi causati da Chromecast e lavora per sistemare Android Auto : Google ha rilasciato un nuovo aggiornamento per i Google Play Services che risolve i problemi causati ad alcuni router WiFi dai dispositivi Chromecast, e che può essere scaricato dal Play Store. Nel frattempo la compagnia sta lavorando alla soluzione per un problema di Android Auto, che in alcuni casi ha un'interfaccia "pixellosa".