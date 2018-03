Google Assistant supporta le scene di Philips Hue

Ecco le novità degli ultimi update di YouTube - YouTube Music - Gmail - Wear OS e Google Assistant : Ogni settimana il team di Google rilascia vari aggiornamenti per le sue tante applicazioni Android. Ecco cosa è successo negli ultimi sette giorni L'articolo Ecco le novità degli ultimi update di YouTube, YouTube Music, Gmail, Wear OS e Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Come sostituire Bixby con Google Assistant [Guida] : Bixby è l’assistente vocale di Samsung ed ha un tasto dedicato per essere attivato anche sul Galaxy S9/S9+. Se però vi piace Google Assistant al posto di Bixby siete nel posto giusto Come sostituire Bixby con Google Assistant su Galaxy S9 e S9+ Bixby è l’assistente vocale di Samsung che dal Galaxy S8 ed anche sul […]

App Google beta 7.24 si prepara a introdurre le routine personalizzate per Google Assistant : App Google beta riceve l'aggiornamento alla versione 7.24, preparandosi a introdurre le routine personalizzabili per Google Assistant, i risultati sportivi in bolle galleggianti e continuando a lavorare in vista del debutto degli Smart Display.

Inviare e ricevere soldi con Google Assistant : da oggi si può - ma negli USA : Da questo momento con Google Assistant sarà anche possibile ricevere ed Inviare piccole somme di denaro semplicemente impartendo il comando con la propria voce, e rivolgendosi direttamente all'assistente virtuale di Big G. La novità, almeno per il momento, si rivolge al solo mercato americano: prima di arrivare qui da noi potrebbe passarne di acqua sotto ai ponti, anche se la speranza, come spesso in molti casi, resta l'ultima a morire. Vi è ...

Files Go introduce nuove funzioni e Google Assistant può regolare i conti con gli amici : Files Go riceve te nuove e utili funzioni con il recente aggiornamento, che introduce ricerca, gestione duplicati e foto, mente Google Assistant è ora in grado di aiutarvi a regolare i conti con gli amici.

Google Assistant e Pay vi permetteranno di inviare soldi a parenti e amici : Google Assistant si integra con Google Pay in modo che gli utenti possano inviare tramite comandi vocali denaro ai propri parenti o amici.Google Assistant, l’assistente virtuale di Google che vi permette di compiere varie attività attraverso semplici comandi vocali, da oggi ha una funzionalità in più.Google Assistant integra adesso Pay, il servizio di pagamento in mobilitàIl colosso americano ha infatti integrato il servizio di pagamento ...

Google Assistant aggiunge le scorciatoie in italiano - ma sono un po' nascoste : Google Assistant è sempre più potente: sono arrivate anche in Italia le scorciatoie, per far svolgere alcuni specifici compiti preimpostati alla pronuncia di determinate parole o frasi. Ecco come funzionano e come utilizzarle.

Anche in Italia la svolta per Google Assistant : elenco app compatibili e come sfruttarle : Stiamo vivendo un periodo davvero ricco di novità per tutti coloro che sono sempre attenti alle innovazioni di Google Assistant. Il colosso di Mountain View, dopo aver esteso il proprio raggio d'azione a tablet e smartphone con versioni di Android più datate, come del resto vi abbiamo riportato quasi in tempo reale sulle nostre pagine, nelle ultime ore ha assicurato un altro importante plus al pubblico Italiano, visto che possiamo parlare di ...

Prima "Routine" in italiano per Google Assistant - che ora fornisce le ultime notizie e non solo : Google Assistant può ora contare su diverse altre funzionalità in lingua italiana, da una sorta di Prima "Routine" alla lettura delle notizie e alla riproduzione di suoni rilassanti. Ecco cosa è in grado di fare l'assistente virtuale.

Google Assistant supporta app e servizi di terze parti in italiano : Alcuni utenti nella giornata di ieri hanno notato la possibilità di utilizzare Google Assistant in italiano per interagire con app e servizi di terze parti. Non è una novità in senso assoluto, ma rappresenta una gradita aggiunta per quanto riguarda quelli localizzati in lingua italiana.

Google Lens in Assistant ora permette la selezione del testo : Google Lens, uno dei servizi più interessanti lanciati da Big G negli ultimi anni, permette finalmente la selezione del testo anche in Assistant. Negli scorsi mesi Lens è stato rilasciato sia per l'app Foto che per Google Assistant, tuttavia si evidenziava una certa mancanza di uniformità. Adesso Google ha deciso di rimediare.

Inizia il roll out delle routine di Google Assistant - che sostituiscono "La mia giornata" : Inizia oggi il roll out delle routine in Google Assistant, che prendono il posto della funzione "La mia giornata" e permetto di eseguire una sequenza di operazioni. Google sta inoltre testando la possibilità di rimuovere la scheda "Your Stuff" non ancora disponibile in Italia.

Al completo Google Assistant in Italia : anche su smartphone Lollipop e tablet MarshMallow : Una storia a lieto fine quella legata al rilascio di Google Assistant in Italia, che ha finalmente raggiunto gli smartphone equipaggiati con Android Lollipop 5.0 e 5.1 ed i tablet con MarshMallow 6.0. Era il mese di novembre quando la distribuzione ebbe inizio, anche se a singhiozzo, e con criteri che francamente ancora ci sfuggono. Finalmente però il processo di capillarizzazione pare sia giunto al termine, coinvolgendo tutti gli attori ...

Google Assistant sbarca sui tablet con Lollipop e aggiorna la scorciatoia : Negli ultimi giorni Google ha aggiornato Google Assistant, permettendo di installarne la scorciatoia sia sugli smartphone dotati di Android 5.0 Lollipop sia sui tablet, andando a raggiungere una platea di utenti molto vasta.