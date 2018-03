Google acquisisce Tenor | per integrare sempre più le GIF

La Cronologia delle posizioni di Google acquisisce molti più dati di quello che pensate : Il servizio di Cronologia delle posizioni di Google sembra raccogliere molti più dati di quello che un utente potrebbe pensare. In particolare vengono raccolte informazioni sulle reti circostanti, sui beacon Bluetooth, sulla tipologia di movimento effettuato e molto altro ancora. Secondo Google sono informazioni necessarie per fornire un servizio accurato. L'articolo La Cronologia delle posizioni di Google acquisisce molti più dati di quello ...

Google Pixel 3 completamente borderless? Google acquisisce un’azienda che trasforma display in speaker : Google Pixel 3 potrebbe non avere cornici, grazie alla tecnologia sviluppata da una start up acquisita da Google: ecco i - pochi - dettagli al momento noti. L'articolo Google Pixel 3 completamente borderless? Google acquisisce un’azienda che trasforma display in speaker è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.