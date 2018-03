Gli impegni di Musumeci per la Polizia Locale

Ankara - Ue non ha rispettato Gli impegni : ANSA, - ISTANBUL, 19 MAR - "Grazie alla Dichiarazione del 18 marzo 2016, la media quotidiana degli attraversamenti illegali" dalla Turchia verso l'Ue "è scesa dai 7mila dell'ottobre 2015 a circa 43. ...

Questione stadio - Coscarella : «Ho mantenuto i miei impegni - lo facciano anche Gli altri» : ... senza interesse o protagonismo alcuno e nel pieno rispetto delle procedure degli appalti pubblici e lascia alla politica i suoi diritti, ma la sollecita perché siano rispettati i tempi tecnici ...

Kate - William ed Harry : tutti Gli impegni dei principi : Una tripletta reale. Una settimana dopo il meeting a quattro, Kate Middleton, William e Harry hanno preso strade diverse e nella stessa giornata sono stati i protagonisti di tre differenti impegni ufficiali da membri della famiglia Windsor. La duchessa di Cambridge, all’ottavo mese e in un abito blu «riciclato» dalla precedente visita in Svezia, ha presenziato all’inaugurazione della nuova sede londinese dell’associazione ...

Ricordare Gli impegni è più facile con l’app Memospeo : Memospeo è un'applicazione che mette a disposizione dell'utente un'agenda in cui annotare appunti, impegni e scadenze, con la possibilità di impostare dei promemoria con notifiche personalizzabili. Lo strumento consente di pianificare al meglio le attività organizzando i vari impegni con le liste personalizzabili, alle quali è possibile aggiungere dei suggerimenti per le attività future. L'articolo Ricordare gli impegni è più facile con ...

Sectograph visualizza Gli impegni con un grafico a torta su un quadrante : Sectograph è un'applicazione che mette a disposizione dell'utente un organizer con un grafico a torta che rappresenta visivamente tutti gli eventi e le attività del calendario di Google su base oraria. Il widget funziona come un orologio analogico a dodici ore sul cui quadrante sono presenti le sezioni colorate per i vari impegni e una lancetta che permette seguire le attività pianificate con uno sguardo. L'articolo Sectograph visualizza gli ...

Chiara Ferragni annulla tutti Gli impegni di lavoro : ecco perché : E' scomparsa dai social per qualche giorno e la sua assenza non è passata inosservata. Già perché Chiara Ferragni, una delle fashion blogger...

Silvio Berlusconi : "Rifarei il patto del Nazareno - ma Renzi non mantiene Gli impegni" : Il patto del Nazareno? Lo riafarei, parola di Silvio Berlusconi. "Rifarei anche io il Nazareno, era un accordo di collaborazione - afferma il Cavaliere a Rai news 24 -. Ma l'accordo è saltato dopo che Renzi ha cambiato idea 17 volte, e poi quando ci siamo trovato alla presidenza della Repubblica un candidato che non era quello stabilito. A quel punto abbiamo capito che non si poteva andare avanti con chi non mantiene accordi".L'ex premier ...

Berlusconi ha mantenuto Gli impegni presi nel 'contratto con gli italiani'? : 'Portare a buon fine' è cosa diversa dalla nostra misura scientifica di attuazione, peraltro diffusissima nel mondo delle scienze politiche. Ciò che è stato detto oggi comunque è falso'. Quindi ...

Proseguono Gli impegni dei lecchesi in Coppa Europa : Un'altra giornata positiva per gli atleti dello Sci Club Lecco , impegnati ieri nelle gare veloci di Coppa Europa in programma a Serentino. Dopo il terzo posto assoluto di ieri, conquistato da Davide ...

Animali negli allevamenti - ecco Gli impegni dei partiti : I nostri sono temi etici, di salute pubblica e ambientali, su cui si dovrebbe avere consenso unanime ben al di là della parte politica. Ci conforta però di avere avuto le adesioni di LeU, M5S e PD. ...

Taccuino elettorale - Gli impegni dei candidati : La Spezia - Massimo Caleo. candidato alla Camera nel collegio uninominale 6 della Spezia, darà il via mercoledì 21 febbraio, alle iniziative elettorali alle 10,30 nel comune di Casarza Ligure, con un ...

Agenda elettorale - Gli impegni del 15 febbraio : La Spezia - Domani, giovedì 15 febbraio, altra giornata di impegni elettorali per i candidati spezzini. Manuela Gagliardi parteciperà all'incontro pubblico che si terrà dalle 18:30 al centro sportivo "...

Putin annulla tutti Gli impegni : preoccupazione per la sua salute : Torna ad aprirsi un nuovo giallo sulla salute di Vladimir Putin . Il presidente russo ha infatti annullato una visita a Sochi programmata per lunedì e un dibattito sulla microlettronica in agenda per ...

Farmacie comunali - le richieste dei sindacati e Gli impegni del sindaco Bucci : Genova - Questo pomeriggio, una delegazione dei lavoratori di "Farmacie Genovesi Srl" è stata, con tanto di striscione contro la presunta alienazione della Società, in Consiglio Comunale. Lo hanno ...