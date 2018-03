Gli azzurrini vincono in Serbia

Calcio - l’Italia U21 batte la Serbia a Novi Sad : 1-0 decide Luca Vido. Gli azzurrini di Evani tornano al successo : L’Italia U21 ha sconfitto la Serbia per 1-0 nell’amichevole internazionale giocata a Novi Sad. Gli azzurrini, dopo il pareggio contro la Norvegia, sono tornati al successo contro un avversario importante che sta dominando il proprio girone di qualificazione agli Europei di categoria a cui gli azzurrini sono già qualificati in qualità di Paese organizzatore. La nostra Nazionale si è resa protagonista di una partita di grande sostanza ...

Serbia-Italia Under 21 0-1 - ancora Vido : buone indicazioni deGli Azzurrini : Serbia-Italia Under 21 0-1, nuove indicazioni per l’allenatore Evani. Finisce 0-1 grazie ad un rete di Vido, l’attaccante sempre più decisivo ed autore di grandi prestazioni oltre ad essere determinante per gli schemi degli Azzurrini. In campo Mandragora, Verde e Barella, quest’ultimo si candida ad essere il faro del centrocampo, qualità a quantità a disposizione dell’Italia. La partita si decide al 51′ ...

DIRETTA/ Italia Rep. Ceca Under 19 (risultato finale 1-1) : Gli azzurrini chiudono con un pareggio : DIRETTA Italia Repubblica Ceca Under 19: risultato finale 1-1. Termina con un pareggio la Fase Elite degli Europei: a Brignola risponde Sipek, ma gli Azzurrini erano già qualificati(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 18:41:00 GMT)

LIVE Serbia-Italia Under21 in DIRETTA : 0-0. Test importante per Evani - Vido guida l’attacco deGli azzurrini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Serbia-Italia Under21. Altra amichevole per gli azzurrini, che continuano il loro cammino di preparazione in vista degli Europei, che si svolgeranno il prossimo anno proprio nel Bel Paese. Alberico Evani, dopo il pareggio 1-1 con la Norvegia, cercherà di conquistare il suo primo successo a Novi Sad, ma di fronte si troverà un avversario molto ostico. Infatti la Serbia di Goran Djorovic è a punteggio ...

Calcio - l’Italia U21 sfida la Serbia in amichevole : Gli azzurrini cercano il colpaccio a Novi Sad - 4-3-3 verso gli Europei : Martedì 27 marzo l’Italia Under 21 tornerà in campo per affrontare la Serbia in un nuova amichevole internazionale. Dopo il pareggio per 1-1 contro la Norvegia al Renato Curi di Perugia, gli azzurrini sono attesi dalla complicata trasferta al Karadjordje Stadium di Novi Sad. I ragazzi di Alberico Evani, CT ad interim vista la promozione di Gigi Di Biagio, sfideranno una squadra molto ostica e compatta che sta letteralmente dominando il ...

Judo - European Cup Junior 2018 : Mattia Miceli vince a Sarajevo - quattro medaGlie per Gli azzurrini : Sarajevo, capitale della Bosnia-Erzegovina, ospita in questo fine settimana una nuova tappa dell’European Cup Junior di Judo 2018. La prima giornata di combattimenti ha riservato ottime soddisfazioni agli azzurrini, che hanno conquistato un oro, due argenti ed un bronzo. Terzo in Ungheria lo scorso anno, il ventenne Mattia Miceli ha conquistato la sua prima medaglia d’oro a questo livello, imponendosi nella categoria 66 kg. ...

LIVE Italia-Norvegia - amichevole U21 in DIRETTA : Gli azzurrini di Evani cercano la vittoria a Perugia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Norvegia, amichevole tra Nazionali Under21. Allo Stadio Renato Curi di Perugia, gli azzurrini saranno guidati da Alberico Evani che ha momentaneamente preso il posto di Gigi Di Biagio, promosso ad interim a CT della Nazionale maggiore. La nostra formazione partirà con i favori del pronostico contro gli scandinavi, desiderosa di proseguire il buon lavoro in vista degli Europei 2019 che ...

Buona la prima per Gli azzurrini : La partita con la Grecia sarà trasmessa in differita da Rai Sport alle 16.30. GRECIA-ITALIA 0-2 Marcatore: Scamacca 9' e 43' GRECIA , 3-5-1-1, : Siampanis; Meliopoulos, Dimitriou , Balogiannis 75', , ...

Silvio Piola - il commovente discorso della figlia aGli azzurrini della Nazionale Under 18 : Nell'incontro sono emersi i valori fondamentali che hanno caratterizzato la vita di Piola, legati alla passione per lo sport e alla realizzazione di un sogno: "Quello che state vivendo adesso è un ...

Galles-Italia Under 20 - 5 cambi per Gli azzurrini e il ritorno di un Einstein : Quel 78-12 buscato dalla Francia nell'ultima uscita non sarà 'alimento' facile da digerire. Non c'è comunque tempo per pensarci perché ecco profilarsi un altro durissimo confronto. A Colwyn Bay, oggi ,...

Pattinaggio artistico - Mondiali Junior 2018 : Gli azzurrini ai raggi X in vista della rassegna di Sofia : Dal 5 all’11 marzo, l’Arena Armeec di Sofia, capitale della Bulgaria, ospiterà i Campionati Mondiali Junior di Pattinaggio di figura 2018. Andiamo a scoprire nel dettaglio gli azzurrini che prenderanno parte alla rassegna iridata giovanile. Reduce dall’esperienza olimpica, Matteo Rizzo sarà della partita anche in questa manifestazione. Il diciannovenne, che ha ottenuto anche un ottimo nono posto agli Europei, prenderà parte ai ...

Badminton - Europei Under15 2018 : i risultati deGli azzurrini nella seconda giornata. Fuori tutti gli italiani : A Kazan, oltre agli Europei a squadre senior di Badminton, sono in corso anche gli Europei individuali Under 15, che si terranno fino a domenica. Purtroppo oggi gli azzurrini non sono riusciti ad andare fino in fondo ai rispettivi tabelloni. Nel singolare maschile hanno perso al terzo turno sia Luca Zhou, opposto al francese Simon Baron-Vezilier, numero tre del seeding, che ha vinto per 15-21 21-14 21-16, che Alessandro Gozzini, contro il numero ...

Badminton - Europei Under15 2018 : i risultati deGli azzurrini nella prima giornata. Molto bene i ragazzi nel singolare : A Kazan, oltre agli Europei a squadre senior di Badminton, sono in corso anche gli Europei individuali Under 15, che si terranno da oggi a domenica. Buona prestazione degli azzurrini impegnati nella prima giornata di gare. Il progetto giovani duemila20e24 portato avanti dalla Federazione comincia a dare i primi frutti. Nel singolare maschile sono approdati al terzo turno sia Alessandro Gozzini che Luca Zhou. Gozzini ha superato prima il ...

6 NAZIONI UNDER 20 - A GORIZIA L'INGHILTERRA BATTE 27-17 Gli AZZURRINI : LA CRONACA : Inghilterra che parte bene e trova subito il vantaggio dalla piazzola con il preciso piede del mediano d'apertura James Grayson, che al 3' porta avanti gli inglesi per lo 0-3 ospite. ...