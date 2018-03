Giucas Casella Tornerà davvero in Honduras dopo il problema fisico? L' Isola dei Famosi

Eva Henger - canna-gate/ Giucas Casella "scarica" l'ex naufraga (Isola dei Famosi 2018) : Eva Henger ha mentito oppure ha detto la verità? La ex naufraga che ha fatto esplodere il "canna-gate" continua a essere smentita dagli altri compagni di avventura.(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 08:16:00 GMT)

Giucas Casella ipnotizza Nadia Rinaldi/ Video - primo posto ai "Nuovi Mostri" di Striscia La Notizia : Giucas Casella ipnotizza Nadia Rinaldi a Domenica Live e lei resta in mutande, scatenando le critiche del web. La scena conquista il primo posto ai Nuovi Mostri di Striscia La Notizia(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 23:13:00 GMT)

L'Isola dei Famosi 2018 : ecco cosa pensa Giucas Casella del 'canna-gate' Video : Un consueto spazio dedicato al famoso reality “L’Isola dei Famosi 2018 [Video]”, che riesce ad incollare davanti alla TV più di 4 milioni di telespettatori. Vi comunichiamo che in questi giorni, l’ex naufrago #Giucas Casella ha preso le difese di Francesco Monte nel corso di un’intervista: nei paragrafi successivi scoprirete quali sono state le dichiarazioni del noto mentalista. Giucas Casella: “Non credo a Eva Henger” Come tutti sapete, la ...

L'Isola dei Famosi 2018 : ecco cosa pensa Giucas Casella del 'canna-gate' : Un consueto spazio dedicato al famoso reality “L’Isola dei Famosi 2018”, che riesce ad incollare davanti alla TV più di 4 milioni di telespettatori. Vi comunichiamo che in questi giorni, l’ex naufrago Giucas Casella ha preso le difese di Francesco Monte nel corso di un’intervista: nei paragrafi successivi scoprirete quali sono state le dichiarazioni del noto mentalista. Giucas Casella: “Non credo a Eva Henger” Come tutti sapete, la tredicesima ...

Isola dei Famosi - Giucas Casella : "Niente droga - non credo a Eva Henger" : Non si chiude la discussione sul canna-gate, forse l'argomento che ha tenuto maggiormente banco per tutta la durata di quest'edizione dell'Isola dei Famosi. Ora anche Giucas Casella ha deciso di dire la sua, e si è schierato dalla parte di Monte. Sulle pagine del settimanale DiPiù, infatti, rivela di non credere alla versione dei fatti di Eva Henger. Secondo l'illusionista, che si è dovuto ritirare per motivi di salute, ogni volta che ...

Giucas Casella ipnotizza Nadia Rinaldi. Ma presa dal ballo provocante mostra l'intimo in diretta : Nell'ultima puntata di Domenica Live si è tornati a parlare di Isola dei Famosi e, tra gli ospiti in studio, c'era anche Giucas Casella che ha voluto dare prova delle sue capacità ipnotiche. Dopo aver ...

Giucas Casella IPNOTIZZA NADIA RINALDI/ Video - attrice in mutande : le donne furiose con lei! : GIUCAS CASELLA IPNOTIZZA NADIA RINALDI: l'attrice resta in mutande durante un esperimento. Danza sensuale, risate e grattini in diretta: momenti trash a Domenica Live.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 22:14:00 GMT)

Domenica Live - Giucas Casella ipnotizza Nadia Rinaldi (video) : E' fuori dubbio: Giucas Casella sta vivendo la sua terza vita televisiva. In origine era colui che negli anni 90 imperversava la della Domenica pomeriggio di Rai 1 con Mara Venier per ipnotizzare gli ospiti che comparivano Domenica In. In qualche modo, tra un 'guardami' e un 'quando te lo dirò io' il risultato se lo portava a casa.Nel 2008 arriva la seconda rinascita televisiva grazie alla sesta edizione dell'Isola dei Famosi che però, ...

Canna-gate - Giucas Casella dalla parte di Francesco Monte : “Non credo a Eva Henger” : Isola dei Famosi, news Canna-gate: Giucas Casella dalla parte di Francesco Monte Anche Giucas Casella ha detto la sua sul Canna-gate scoppiato all’Isola dei Famosi: il famoso illusionista si è schierato dalla parte di Francesco Monte, accusato da Eva Henger di aver fumato marijuana in Honduras. Sulle pagine del settimanale Di Più, l’ex naufrago – […] L'articolo Canna-gate, Giucas Casella dalla parte di Francesco Monte: ...

“Si vede tutto!”. Nadia - che vergogna! Ipnotizzata da Giucas Casella la Rinaldi si lascia andare davanti alle telecamere. Uno spettacolo mai visto che ammutolisce persino Barbara D’Urso : Dall’Honduras è tornato prima con una costola rotta lui, che da tutti era considerato il grande favorito. Ma Giucas Casella continua a stupire. Lo ha fatto ancora una volta in diretta a Domenica Live, dopo l’esperimento della settimana scorsa con Cecilia Capriotti protagonista, sotto le grinfie del mentalist stavolta è finita Nadia Rinaldi. L’attrice, dopo aver accusato Striscia la Notizia per i presunti audio contraffatti, è stata ...

Giucas Casella ipnotizza Nadia Rinaldi : incidente sexy in diretta : La vittima scelta da Giucas Casella per la nuova ipnosi è Nadia Rinaldi. L'attrice, anche ex concorrente della recente edizione di "L'isola dei famosi" si è prestata all'esperimento in diretta...

Giucas Casella ipnotizza Nadia Rinaldi/ Video - attrice in mutande : Domenica Live trash - "che ho fatto?" : Giucas Casella ipnotizza Nadia Rinaldi: l'attrice resta in mutande durante un esperimento. Danza sensuale, risate e grattini in diretta: momenti trash a Domenica Live.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 17:18:00 GMT)

Giucas Casella ipnotizza Nadia Rinaldi : l’attrice mostra le mutande VIDEO : Domenica Live, Giucas Casella e l’ipnosi su Nadia Rinaldi che si alza il vestito e mostra le mutande Continuano le pratiche di ipnosi a Domenica Live ad opera di Giucas Casella. Questa volta l’illusionista ha ipnotizzato Nadia Rinaldi, appena rientrata dall’Isola dei Famosi. Dietro richiesta di Giucas, l’attrice si lasciata andare ad un sensuale ballo […] L'articolo Giucas Casella ipnotizza Nadia Rinaldi: ...

Giucas Casella a Domenica Live/ Dopo Vladimir Luxuria e Cecilia Capriotti - chi ipnotizzerà? : Giucas Casella a Domenica Live: Dopo Vladimir Luxuria e Cecilia Capriotti, chi ipnotizzerà questo pomeriggio? Anche insieme a lui si parlerà dell'Isola dei Famosi.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 13:49:00 GMT)