Giro Rosa 2018 | presentato il percorso Le dieci tappe ai raggi X | c’è lo Zoncolan

Giro Rosa a Lanzada la settima tappa : Il finale in Friuli è da leggenda: il Monte Zoncolan, dal versante occidentale di Ovaro con pendenze fino al 22% porterà le atlete nella storia dello sport, e la regina della 29° edizione sarà ...

Nunzia De Girolamo - la clamorosa accusa di 'complotto' contro Forza Italia : 'Liste sbagliate per favorire Salvini' : Non solo un macroscopico errore politico. Secondo Nunzia De Girolamo , dietro il disastro elettorale di Forza Italia ci sarebbe addirittura un 'dolo'. Come riferisce il Tempo , l'ex ministra rimasta ...

Aiuta un anziano - sorpresa record per lei. La sua foto - mentre taglia la carne a un uomo che in difficoltà - ha fatto il Giro del mondo. La generosa cameriera - però - non poteva immaginare che questo gesto le avrebbe cambiato la vita : Per favore, ricordiamoci di essere umani. Almeno ogni tanto. Questa storia, che sta facendo il giro del mondo, ci racconta di come un piccolo gesto di gentilezza rende migliore la vita di chi lo fa, di chi ne beneficia e anche di chi sta a guardare. È quello che è effettivamente accaduto in una tavola calda di La Marque, in Texas, dove Evoni Williams, una cameriera di 18 anni, ha Aiutato con generosità e discrezione un anziano cliente. La ...

Rosato a Zanda - attento prese in Giro M5S : ANSA, - ROMA, 23 MAR - "Cosa farebbe il Pd se M5S proponesse di votare Zanda? Non stiamo giocando. Ma l'ultima persona che vuole giocare è Zanda. Non credo che si farebbe prendere in giro da questa ...

Giro d'Italia Under 23 : ecco il percorso della 41ª edizione della corsa in rosa [VIDEO] : È un'occasione straordinaria per tanti ragazzi che praticano questo sport bellissimo e che meritano di vedere il proprio talento messo in luce e sostenuto, non solo a parole ma con fatti concreti. ...

LIVE Grecia-Italia - Europa Cup Pallanuoto femminile in DIRETTA : in palio il primo posto nel Girone! Test importante per il Setterosa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Testuale integrale dell’ultima sfida di Europa Cup della nazionale italiana di Pallanuoto femminile: in acqua contro il Setterosa, oggi ci sarà la Grecia. Dopo la sconfitta all’esordio con l’Ungheria, le azzurre hanno ottenuto larghe vittorie contro Israele e Germania, staccando il pass per le Super Final. La partita persa contro le magiare non ha però precluso alle azzurre la possibilità di ...

Roma. Giro d’Italia : piazza del Popolo si tinge di rosa : A oltre 3 mesi dalla partenza del 101° Giro d’Italia, Roma si è colorata di rosa illuminando la Fontana dei Quattro Leoni in piazza del Popolo in simultanea con le altre città tappa di Gara. Lo spettacolo lancia uno dei…Continua a leggere →

La Rocca Flea si tinge di Rosa in omaggio al Giro d'Italia : GUALDO TADINO Gualdo Tadino si veste di Rosa e in tutto il suo splendore finisce al centro dei riflettori di tutto il Mondo. A 101 giorni dall'inizio del 101° Giro d'Italia la città umbra ha deciso di ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : “Sarò al Tour per puntare alla vittoria finale. Il Giro? Rinuncia dolorosa ma percorso senza grandi salite” : Falsa partenza per Vincenzo Nibali. Un virus intestinale lo ha messo ko ed il 33enne capitano della Bahrain-Merida, nella solita “location” argentina della Vuelta di San Juan, è stato costretto a dare forfait. Un Nibali che, una volta rimessosi, continuerà la propria preparazione in terra sudamericana in vista di un 2018 che lo vedrà al via della Liegi, del Tour de France e del Mondiale. Quindi niente Giro d’Italia per il ...