Giro di vite dalle autorità turche sui player dello streaming online - : Lo segnala Bloomberg , secondo cui la nuova regolamentazione imporrà ai servizi streaming e pay tv di richiedere una licenza all'autorità competente, che dal canto suo, in assenza di permessi, potrà ...

Trieste - scatta il Giro di vite contro i furbetti del posto auto : Diffide, ingiunzioni e battaglie legali per stanare gli automobilisti che non versano il pedaggio negli stalli a pagamento. Offensiva avviata dai gestori dei grandi parcheggi per recuperare crediti ...

RISULTATI SERIE C / Classifica aggiornata - diretta gol live score Girone A : Viterbese - occasione persa! : RISULTATI SERIE C: Classifica aggiornata, diretta gol live score del girone A che apre il turno infrasettimanale. Spicca la sfida diretta per la promozione tra Livorno e Siena (31^ giornata)(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 20:17:00 GMT)

Bobbio : Giro di vite su sicurezza - Trebbia - consumo e vendita di alcol : 'Acqua quattro volte superiore al massimo mai visto in cento anni' 3 Bobbio, i cani non potranno più fare il bagno in Trebbia 4 Accoglienza profughi, nuovo bando della Prefettura da quasi 40 milioni ...

CN : bocciato Giro di vite a legge sulle armi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Giro di vite a Modica per i motocicli irregolari : A seguito delle segnalazioni fatte da molti cittadini si registra un Giro di vite contro i motocicli fuori norma. Sequestrati tre ciclomotori

Continua la giostra di temi e vicende esistenziali di Giro di vite Memoria Società Teatro - la nuova rassegna del Crogiuolo dedicata al ... : Su tutto le domande senza risposta che il Teatro che vuole essere politico si pone e pone al mondo: perché si fa quello che si fa e non si fa quello che invece bisognerebbe fare. Sotto i riflettori ...

Migranti : nuova legge in Francia - arriva Giro di vite : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Tursi - target multe a 250mila euro l’anno. Giro di vite sull’eccesso di velocità : Spunta un aumento del gettito da contravvenzioni. Lo prevede il bilancio del Comune nel prossimo triennio

Roma - ambulanti - salta il Giro di vite - le bancarelle saranno solo spostate : Bancarella ti sfido. Eccola l'ultima crociata dell'amministrazione comunale a trazione grillina: riportare decoro per le strade di Roma, delocalizzando i posteggi ambulanti. A leggerla così, verrebbe ...

Il black friday di Bitcoin : bruciati 100 miliardi di dollari - in Italia Giro di vite : Un crollo senza fine per il Bitcoin, dopo un gennaio già maledetto, con le quotazioni che scendono sotto gli 8.000 dollari perdendo fino al 16%: una sorta di venerdì nero per la principale ...