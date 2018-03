Giochi olimpici di PyeongChang Mattarella agli atleti | Grazie | avete onorato il

Giochi olimpicidi PyeongChang. Mattarella agli atleti : "Grazie - avete onorato il Paese" : "Le Olimpiadi non sono soltanto un evento sportivo. Sono un momento di raccolta e convivenza umana, un'occasione di pace e lo si è visto a PyeongChang"

Giochi olimpici invernali 2026 - Luca Zaia : 'cercheremo di chiudere le fila e di trovare le condizioni per una candidatura insieme a tutte le ... : ... le Dolomiti Patrimonio dell'Unesco nel Veneto , a Bolzano e a Trento." " Valorizziamo - prosegue Zaia - 1.300 chilometri di piste e altre strutture per gli sport invernali esistenti ed efficienti, ...

Torino si candida ai Giochi olimpici Invernali del 2026? Il Movimento Cinque Stelle apre la porta : Le splendide Olimpiadi Invernali di Torino 2006 le ricordiamo tutti. Ebbene, il capoluogo piemontese vuol riprovarci in vista dei Giochi del 2026. Secondo quello che viene riportato da La Gazzetta dello Sport, la Camera di Commercio ha presentato ieri un dossier di pre-fattibilità sul quale fare il punto della situazione sulle risorse economiche a disposizione. In questo senso ci sarebbe anche l’appoggio della classe dirigente del M5S, ...

Discovery : i Giochi olimpici invernali su Eurosport con una produzione multiscreen senza precedenti : Altro primato è rappresentato dai 76 milioni di utenti che hanno fruito dei Giochi online, sui social e attraverso l'app Eurosport integrata, che offre contenuti gratuiti e il servizio di streaming ...

Pyeongchang : si è conclusa la 23esima edizione dei Giochi olimpici Invernali : In qualità di città ospitante in occasione delle prossime Olimpiadi Invernali, Beijing ha mostrato al mondo la combinazione perfetta tra antica cultura cinese e scienza e tecnologia moderna con una ...

Le origini e la storia dei Giochi olimpici invernali : Siamo in periodo di Giochi olimpici invernali e siamo nel momento in cui i migliori atleti del mondo, almeno per quanto riguarda gli sport su neve e ghiaccio, sperano di raccogliere i frutti di un lungo periodo di preparazione partito difatti nel marzo di quattro anni addietro e, nello specifico, dopo la fine delle varie qualifiche olimpiche. Ma da quando è stato possibile per gli sportivi delle discipline invernali andare a caccia delle ...

Olimpiadi invernali 2018 - la guida ai Giochi olimpici di PyeongChang : La bandiera italiana sventola a PyeongChang: la missione azzurra ai Giochi olimpici invernali in Corea del Sud si arricchisce della prima medaglia d'oro: Arianna Fontana, ha...

Ai Giochi olimpici Invernali di PyeongChang c'è spazio anche per l'Italia degli eSports : In queste settimane la Corea del Sud è sotto i riflettori per la XXIII edizione dei Giochi Olimpici Invernali in programma dal 9 al 25 febbraio nella cittadina di PyeongChang. Oltre allo sport tradizionale questo paese è celebre anche per la diffusione degli eSports, un fenomeno in continua espansione che, secondo la società di ricerca NewZoo, si stima raggiungerà un giro d'affari di 1.5 miliardi di dollari e 286 milioni di appassionati a ...

Alibaba : una visione futuristica per i Giochi olimpici invernali 2018 di PyeongChang - : Appassionati di sport e atleti potranno visitare la città, recarsi agli eventi migliori, prepararsi alle condizioni atmosferiche e vivere i Giochi olimpici in nuovi modi grazie alla più recente ...

#MeToo - lotta alle molestie sessuali anche ai Giochi olimpici invernali : «Hai avuto il coraggio di abusare di me nel mio letto, nella mia stanza alle Olimpiadi». Jamie Dantzscher, americana della ginnastica, bronzo olimpico nel 2000, lo ha detto direttamente a Larry Nassar nella sua testimonianza al processo contro il medico molestatore condannato per possesso di materiale pedopornografico e per abusi nei confronti di centinaia di ragazze. Lo ha potuto fare dalla sua posizione di medico della nazionale ...

Quinta gioia per l'Italia ai Giochi olimpici : Tumolero di bronzo nel pattinaggio velocità : Nicola Tumolero ha vinto la medaglia di bronzo nel pattinaggio di velocità 10.000 metri. Il classe '94 ha portato in dote all'Italia la Quinta medaglia, la terza di bronzo. L'atleta nato ad Asiago, che milita nella fiamme Oro ha chiuso alle spalle de bravissimo canadese Ted-Jan Bloemen che ha fatto fermare il cronometro sul tempo di 12'39"77, secondo l'olandese Jorrit Bergsma che ha chiuso con il tmepo di ...

Giochi olimpici a Pyeongchang - da White a Kramer : ecco chi conquista il podio : Ho ritrovato l'amore e la passione per questo sport e sono riuscito fare una gara come questa. Mi sembrava di vivere un deja vu, come nel 2014, a Sochi. Ero li' in piedi, dovevo scendere in pista per ...