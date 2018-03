Ginnastica ritmica | l’Italia sogna sempre in grande | Farfalle al top | tra grandi esercizi

oasport

(Di martedì 27 marzo 2018) L’Italia è pronta per la prima tappa della Coppa del Mondo 2018 di: nel weekend le azzurre saranno impegnate a Sòfia (Bulgaria), si inizia a fare sul serio. L’ultimo fine settimana è stato trionfale per le azzurre che si sono imposte nel concorso generale del GP di Thiais, vincendo poi anche un oro e un bronzo nelle Finali di Specialità. L’anno culminerà con gli Europei e con i Mondiali, il cammino delle ragazze di Emanuela Maccarani è appena incominciato ma comesi punta davvero in. La speranza è quella di conquistare ancora medaglie pesanti come leci hanno abituato a fare. Abbiamo la fortuna di poter ammirare una squadra fortissima che èindi fare la differenza e di conquistare podi importanti. Non è cambiato praticamente nulla nella formazione che pochi mesi fa si laureò Campionessa del Mondo con i 5 cerchi, ...