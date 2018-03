Gina Rodriguez sarà Carmen Sandiego | per Netflix

gqitalia

: M E R A V I G L I A ! - MariPi__ : M E R A V I G L I A ! - Screenweek : #GinaRodriguez non si limiterà a prestare la voce a #CarmenSandiego nella nuova serie @NetflixIT ma interpreterà la… - fumettouniverse : Sarà disponibile su Netflix. Deadline riporta che Gina Rodriguez (Jane the Virgin) sarà la protagonista della tras… -

(Di martedì 27 marzo 2018) Chi non ricorda Dov’è finita?, una delle serie animate più amate degli anni’90? Ispirato all’omonimo videogioco, aveva per protagonista un’orfana di nomeche, presa in custodia dall’agenzia investigativa ACME, diventava un’abile detective. Un’investigatore che però decideva di lasciare i buoni per passare dalla parte del crimine, creando una sua organizzazione (la V.I.L.E.)qualche tempo fa ha annunciato la realizzazione di un reboot condi Jane The Virgin a doppiare la più cattiva dei ‘Novanta. Ma ora la cosa prende corpo: letteralmente e diversamente. Per il 2019 ci, infatti, anche un live-action in cui l’attrice vestirà i panni dicoinvolta pure nella produzione (con la sua società I Can e I Will).