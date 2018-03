Gerry Scotty | Caro Fabrizio Frizzi | non sarai più il mio avversario | ma ti porterò

huffingtonpost

(Di martedì 27 marzo 2018) "amico ti scrivo, e sinceramente non avrei mai pensato di scriverti le cose che sto per dirti".Scotti affida al quotidiano La Stampa il suo ultimo messaggio a. Il conduttore scrive una lettera e si rivolge direttamente all'amico scomparso, ricordando i messaggi che erano soliti scambiarsi.Si legge sulla Stampa:Li ho conservati tutti: dai semplici auguri di Natale o di Pasqua, ai tuoi auguri per i miei sessant'anni, alle nostre prese in giro su quando cominciavano i nostri programmi: «in bocca al lupo ma non esagerare perché dall'altra parte ci sono io...». E per finire quelli molto stringati, ma colmi di affetto, di quando è iniziata la tua malattia ed insieme è iniziata la tua lotta per stare attaccato a questa vita.Anche Scotti ricorda la gentilezza die si unisce a chi in queste ore loda i modi di fare del conduttore ...