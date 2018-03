Gerhard Haderer | il vignettista che racconta la società disagiata

wired

(Di martedì 27 marzo 2018) Qui in Italia le vignette di satira ritraggono nella maggioranza dei casi uomini di potere, giocando più che altro sul loro aspetto e sulle loro dichiarazioni, seguendo e commentando i fatti di cronaca o le questioni di Palazzo. È piuttosto raro invece che i vignettisti analizzino, al tempo stesso in profondità e con leggerezza, i vizi dell’uomo comune, esasperando certi corto circuiti dellacontemporanea. L’illustratore austriacoè una straordinaria eccezione. Classe 1951, nasce come grafico pubblicitario, ma dal 1985 dopo l’operazione a causa di un tumore, abbandonò il mondo delle agenzie per diventare une una caricaturista freelance. Le sue sono immagini satiriche, spesso brutali, sulle miserie dellasempre più rumorosa e gelida. Inutile prendersela con i politici, sembra dirci, se prima non proviamo a cambiare ...