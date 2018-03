wired

: Geoverdose, una mappa in tempo reale sulle morti per overdose in Italia - scoopscoop6 : Geoverdose, una mappa in tempo reale sulle morti per overdose in Italia -

(Di martedì 27 marzo 2018) (foto: Getty Images) di Luigi Mastrodonato Lo scorso 24 marzo a Castelfidardo, in Provincia di Ancona, un 45enne è morto disu un autobus di linea. I passeggeri lo hanno visto iniettarsi dell’eroina, poi l’uomo si è accasciato e non c’è stato più nulla da fare. Due giorno dopo, a Roseto d’Abruzzo, il proprietario di un noto resort della zona è stato trovato senza vita nella sua stanza, accanto a lui un mix di sostanze stupefacenti. Più o meno in conranea, a Porto Recanati un uomo giaceva in mezzo alla strada per un principio di. Queste tre storie raccontano l’emergenza che caratterizza l’area adriaticana. Qui l’indice di mortalità per droghe è cinque volte più alto che nel resto del Paese, nel 2018 si contano già sei decessi. Il problema riguarda però anche altre zone. Per comprendere meglio la portata del fenomeno e indagarne trend e caratteristiche, la ...