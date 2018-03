ideegreen

: GBF Asia 2018: La Global Battery Fair è la più importante fiera dell’Asia dedicata al settore delle… - naturaeambiente : GBF Asia 2018: La Global Battery Fair è la più importante fiera dell’Asia dedicata al settore delle… -

(Di martedì 27 marzo 2018) La Global Battery Fair è la più importante fiera dell’dedicata al settore delle batterie e quest’anno si terrà dal 16 al 18 agosto a Guangzhou, in Cina. Si tratta di un appuntamento imperdibile per le aziende del settore e per le aziende italiane costituisce una grande opportunità per presentare le proprie eccellenze e incontrare possibili clienti nel mercatotico. (altro…) GBFIdee Green.