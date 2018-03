Gabrielli ai club | “meno limiti trasferte ma stop incidenti”

calcioweb.eu

: #Lega, prima dell'assemblea i club hanno incontrato il capo della Polizia di Stato Gabrielli per parlare di sicurez… - forzaroma : #Lega, prima dell'assemblea i club hanno incontrato il capo della Polizia di Stato Gabrielli per parlare di sicurez… - AnsaLombardia : #ANSA | Diritti tv: Lega A assemblea al Coni 27 - Prima incontro fra club e capo Polizia Gabrielli su sicurezza - ansacalciosport : #ANSA | Diritti tv: Lega A assemblea al Coni 27 - Prima incontro fra club e capo Polizia Gabrielli su sicurezza -

(Di martedì 27 marzo 2018) “Vorremmo finire questo campionato nel migliore dei modi, a partite dall’evitare di porrealle, ma non dovranno continuare gli episodi che espongono a rischi i tifosi e gli stessi cittadini”. Lo ha detto il capo della polizia, Franco, dopo l’incontro al Coni con idella serie A, ora riuniti in Assemblea. “Abbiamo assistito a situazioni in cui si sono fermati nella corsia di emergenza dell’autostrada due pullman per darsele di santa ragione: questo non solo espone i protagonisti, ma anche i cittadini comuni, e sono cose veramente intollerabili”, ha evidenziato, spiegando di avere fatto con idella massima serie “il punto della situazione, perché qualche settimana fa avevamo mandato un report ai presidenti di A e B su una serie di criticità, soprattutto per quanto riguarda leche ...