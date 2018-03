Furore 2 | settima e penultima puntata | un’amara vendetta!

uominiedonnenews

: Furore 2, anticipazioni settima puntata, una tremenda vendetta: - notizie_star : Furore 2, anticipazioni settima puntata, una tremenda vendetta: - tvenotizie : Furore 2: anticipazioni settima puntata di domenica 1 aprile - tvenotizie : Furore 2: anticipazioni settima puntata di domenica 1 aprile -

(Di martedì 27 marzo 2018) Nelladella fiction2 vedremo Giovanna lasciare Lido Ligure per amore di Franco e Giuseppina pianificare la sua perfida vendetta contro Saro e Marisella… La seconda stagione dell’amata fiction Mediaset giunge alla sua: manca pochissimo al finale di stagione e i fan della fiction sono sempre più ansiosi di scoprire se ci sarà un lieto fine per tutti i protagonisti . Verrà fatta giustizia per la morta di Vito Licata? Marisella e Saro saranno finalmente felici? Giovanna e Franco torneranno insieme? In questavedremo la bella napoletana lasciare Lido Ligure in seguito ad un voto fatto al capezzale del suo amato Franco. Nel frattempo Giuseppina metterà in atto un diabolico piano per distruggere la felicità di Marisella e Saro. Ma vediamo cosa è ...