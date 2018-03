Fs da record

Fs - investimenti record in Italia e fatturato in crescita : ROMA - investimenti record e ricavi in crescita. Un 2017 che si conferma essere 'il migliore di sempre per Ferrovie dello Stato' come dice l'ad Renato Mazzoncini durante la presentazione dei risultati ...

Risultati amichevoli nazionali / Diretta live score delle partite : il record spagnolo : Risultati amichevoli nazionali: Diretta live score delle partite di oggi 27 marzo 2018. Tanti i big match previsti, da Germania-Brasile a Inghilterra-Italia. (Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 14:49:00 GMT)

Migros : utile in calo nel 2017 nonostante fatturato record :

UST : fecondazione assistita - 2016 da record con 2'162 neonati :

Brasile : record di turisti - 6.5 milioni nel 2017 : Il Brasile nel 2017 è stato visitato da 6,5 milioni di turisti, facendo registrare un aumento di 42.000 rispetto al 2016, stabilendo quindi un nuovo record: i dati sono stati diffusi dal ministero del Turismo brasiliano. Circa il 62,4% di turisti stranieri provenivano da paesi del Sud America (i cittadini di Argentina e Cile non hanno bisogno di visto per entrare in Brasile). Inoltre, per attrarre più turisti statunitensi, il governo brasiliano ...

Camila Cabello - nuova Miss record della musica : «Ma non sono una popstar» : Non intendo allontanarmi dal mondo, perché così facendo resti solo, diventi fragile e perdi la sincerità. Io sono attaccatissima alla famiglia. Come ha appena visto, mia mamma mi ha aiutato a ...

Burns - mille punti in A E nuovo record di rimbalzi : Christian Burns ha valicato il muro dei mille punti realizzati in Italia. I 10 messi a segno domenica contro la Fiat lo hanno infatti sospinto a quota 1.009 , partiva infatti da 999..., . Nello ...

Camila Cabello - nuova Miss record della musica : «Ma non sono una popstar» : L’8 porta bene. Tante popstar diventate «pesi massimi» delle classifiche sono state lanciate proprio negli anni che finiscono in otto. Nel 1988 esplose Kylie Minogue, nel 1998 toccò a Britney Spears, il 2008 fu l’anno di Lady Gaga. Ora è il turno di Camila Cabello, e se al suo nome scrollate le spalle con una certa indifferenza, è meglio che vi soffermiate su alcuni dati relativi al suo album di debutto, Camila, e al primo singolo, ...

record abitanti a New York - oltre 8 mln : 23.20 New York ha superato gli 8 mln e 600mila abitanti, Record mai raggiunto. Dal 2010 la popolazione è aumentata del 5,5%, 447.565 residenti in più. Un incremento così non si vedeva dalla prima metà del XX secolo quando la città offriva migliaia di posti di lavoro grazie a finanza,cultura e manifatturiero. Tra i cinque "borough" (municipalità) quello più attrattivo è Brooklyn che ha aggiunto 144mila residenti (popolazione di 2mln e ...

Calcio - festa con record per lo Juventus club Terza Stella : Sciarpe mostrate con orgoglio, con l'inno in sottofondo a suggellare il momento e premi, ricordi, ma anche lo sguardo proiettato alle prossime trasferte a partire da sabato per Juventus-Milan all'...

Finanza - record di investimenti private equity : nel 2017 a 4 - 9 miliardi : Teleborsa, - Nel 2017, il mercato del private equity e del venture capital in Italia, registra un record sull'ammontare investito , esclusi i mega deal, : 4,9 miliardi di euro, con un incremento del ...

Atm : in 2017 record passeggeri - utile passa da 9 a 39 mln : Milano, 26 mar. (AdnKronos) – Atm, la società che gestisce il trasporto pubblico milanese, archivia il 2017 con il record storico dei passeggeri, oltre i livelli di Expo, e una crescita dell’utile da 9 a 39 milioni di euro. Lo rende noto la società, precisando che il consiglio di amministrazione ha varato il progetto di bilancio dell’esercizio 2017, che verrà presentato per approvazione all’assemblea degli azionisti il ...

