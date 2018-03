Fs con Banca Etica per il riutilizzo sociale di 450 stazioni

Rapina in banca : dipendenti chiusi in bagno - ladri in fuga con 2mila euro in monete : I Rapinatori, tre uomini con il volto coperto e armati di coltello, hanno fatto irruzione poco dopo l'orario d'apertura. E hanno intimato ai dipendenti di non muoversi. Rapina stamattina alla Bpm banca popolare di...

Turchia - italiano scomparso a Istanbul : documenti e telefono in cestino - vuoto il conto in banca. Il padre. ‘Non è una fuga’ : Il portafogli vuoto, i documenti e il telefono scarico rinvenuti in un cestino. Lo zaino è nella sua camera all’hotel Sultanhamet di Istanbul. Il suo conto in banca risulta vuoto. Obitori e ospedali non l’hanno registrato, mentre le telecamere l’hanno ripreso l’ultima volta mercoledì 14, nel pomeriggio, in due locali. E le parole del padre, poi: “Escludo che si tratti di una fuga”. Ne è convinto Eligio Fiori, il padre di ...

Fs : accordo con Banca Etica per progetti riuso stazioni e linee ferroviarie : Milano, 26 mar. (AdnKronos) - Finanziare e attuare progetti per la riqualificazione e il riuso sociale, ambientale e culturale di circa 450 stazioni impresenziate e delle linee ferroviarie dismesse del network di Rete ferroviaria italiana. E' l'obiettivo di un protocollo d’intesa firmato oggi a Mila

Fs : accordo con Banca Etica per progetti riuso stazioni e linee ferroviarie (2) : (AdnKronos) – Banca Etica, sottolinea Messina, è “nata per gestire risorse finanziarie di famiglie, persone, organizzazioni, società ed enti, orientando i loro risparmi verso la realizzazione del bene comune della collettività”. L’intesa con Fs Italiane, aggiunge, è “un’occasione per mettere in pratica iniziative di rigenerazione territoriale secondo i principi della finanza Etica: con pari attenzione cioè ...

Il report della Banca Popolare di Fondi : "I coefficienti patrimoniali confermano la nostra solidità" : ... con l'ambizione di continuare ad essere un punto di riferimento per i nostri soci e clienti." La Banca Popolare di Fondi nasce nel giugno del 1891 con la mission di sostenere l'economia locale ...

Borse positive - Milano incerta con bancari : Le Borse europee proseguono il recupero avviato stamattina , grazie ad alcune ricoperture dopo le consistenti perdite archiviate la settimana scorsa, mentre si porta in rosso Piazza Affari , ...

Borsa italiana debole con i bancari : FTSE MIB -0 - 06% : Nonostante la categorica smentita di UBI è verosimile ipotizzare che lo Stato , primo azionista di MPS con oltre il 68% tramite il Ministero dell'Economia, vedrebbe positivamente un'aggregazione tra ...

Biver Banca ha incontrato le aziende per illustrare il progetto PMInnova FOTOGALLERY : Si è svolto il 15 marzo scorso presso la Sala Convegni di Biver Banca a Biella l'incontro dedicato alle piccole medie imprese su innovazione, sviluppo tecnologico e organizzativo, partecipazione a ...

Banca Popolare di Bari cartolarizza con GACS NPL per ' 319 - 8 mln : La tranche senior dell'emissione ha ottenuto la *GACS *con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ossia una garanzia pubblica. E' la seconda operazione GACS del Gruppo Banca Popolare di ...