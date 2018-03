Fs | 9 | 3 mld ricavi 2017 | utile 552 mln

Seat al galoppo nel 2017 : cresciuti del 21% sia i ricavi - 10 mld - che gli utili - 281 ml - : BARCELLONA - Sulle ali del record storico per volare verso il futuro. Questo in sintesi il messaggio lanciato da Luca de Meo, presidente della Seat, durante la conferenza di presentazione del...

Enel : nel 2017 ricavi +5 - 7% - risultato netto a 3 - 779 mld (+47%) : Roma, 22 mar. (AdnKronos) – Enel ha chiuso il 2017 con ricavi pari a 74,639 miliardi di euro, in progressione del 5,7% rispetto ai 70,592 mld del 2016 grazie ai maggiori ricavi di vendita e trasporto di elettricità e per maggiori attività di trading di elettricità, oltre che per un effetto cambi positivo. L’ebitda è pari a 15,653 mld, in crescita del 2,5% per effetto degli investimenti, della politica di efficienza perseguita dal ...

Terna : al 2022 ricavi in crescita a 2 - 55 mld - utile +3% annuo(2) : (AdnKronos) – Con questi risultati verrà garantito un operating cash flow di circa 6,3 miliardi di euro nell’arco di piano, che contribuirà alla flessibilità necessaria per realizzare gli investimenti previsti sostenendo nel contempo un’attrattiva politica dei dividendi. La struttura finanziaria di Terna resterà solida e il rapporto debito netto/Rab rimarrà al di sotto del 60% nel quinquennio.Quanto all’outlook 2018, gli ...

Terna : in 2017 ricavi + 6 - 9% a 2 - 2 mld - utile a 688 - 3 mln +8 - 7% : Roma, 22 mar. (AdnKronos) – Terna archivia il 2017 all’insegna di una crescita di ricavi e utili. Nello scorso esercizio, i ricavi hanno toccato quota 2.248 milioni di euro con un incremento di 144,8 milioni di euro (+6,9%) rispetto al dato dell’esercizio precedente. Una variazione imputabile alla crescita del perimetro degli asset regolati remunerati. In crescita gli indici reddituali: l’ebitda del gruppo si attesta a ...

Terna : al 2022 ricavi in crescita a 2 - 55 mld - utile +3% annuo : Roma, 22 mar. (AdnKronos) – ricavi e redditività in crescita per Terna nel nuovo piano strategico 2018-2022. I ricavi di gruppo saliranno, infatti, a circa 2,55 miliardi di euro e ebitda a circa 1,9 miliardi di euro nel 2022, con una crescita media annua di oltre il 3% per entrambi gli indicatori. Previsto in miglioramento anche l’utile netto, con una crescita media annua di circa il 3% e un utile per azione (eps) di circa 38 ...

Terna : al 2022 ricavi in crescita a 2 - 55 mld - utile +3% annuo : Roma, 22 mar. (AdnKronos) – ricavi e redditività in crescita per Terna nel nuovo piano strategico 2018-2022. I ricavi di gruppo saliranno, infatti, a circa 2,55 miliardi di euro e ebitda a circa 1,9 miliardi di euro nel 2022, con una crescita media annua di oltre il 3% per entrambi gli indicatori. Previsto in miglioramento anche l’utile netto, con una crescita media annua di circa il 3% e un utile per azione (eps) di circa 38 ...

Bmw : nel 2017 utile netto a 8 - 706 mld - +26% - e ricavi a 98 - 678 mld. Krueger : 'Il 2018 sarà nuovo anno record' : MONACO - Forte dei risultati ottenuti nel 2017, con 2.463.526 auto vendute , +4,1% rispetto all'anno precedente, , Bmw guarda con ottimismo al 2018 che sarà - lo ha detto oggi Harald...

Bmw : nel 2017 utile netto a 8 - 706 mld - +26% - e ricavi a 98 - 678 mld. Krueger : 'Il 2018 sarà nuovo anno record' : MONACO - Forte dei risultati ottenuti nel 2017, con 2.463.526 auto vendute , +4,1% rispetto all'anno precedente, , Bmw guarda con ottimismo al 2018 che sarà - lo ha detto oggi Harald...

Porsche - nel 2017 nuovi record vendite con 246mila vetture - +4% - . Crescono utili a 4 - 1 mld - +7% - e ricavi a 23 - 5 mld - +5% - : STOCCARDA - nuovi record per Porsche nell'esercizio 2017 sia in termini di consegne, che di ricavi e risultato operativo. Il costruttore di auto sportive tedesco - che fa parte del Gruppo...

Lufthansa : 2017 record - ricavi salgono a 35 - 6 mld - utili a 2 - 36 mld(2) : (AdnKronos) – Per il 2018, il gruppo Lufthansa prevede un andamento stabile dei ricavi unitari e un’ulteriore riduzione dei costi unitari dell’ 1-2%. In visto un aumento dei costi di carburante, previsti per circa 700 milioni di euro, compensati da un miglioramento della performance operativa. L’adjusted ebit per l’anno in corso è stimato leggermente inferiore rispetto al livello record del 2017. ‘I nostri ...

Lufthansa : 2017 record - ricavi salgono a 35 - 6 mld - utili a 2 - 36 mld : Roma, 15 mar. (AdnKronos/dpa) – Lufthansa fa il pieno di profitti nel 2017 e mette a segno il miglior risultato della sua storia. Il colosso aereo tedesco ha registrato un balzo degli utili a 2,36 miliardi di euro con un incremento del 33,1% rispetto a 1,78 miliardi dell’anno precedente. L’utile per azione si attesta a 5,03 euro rispetto a 3,81 del precedente esercizio. L’ebit adjusted è pari a 2,97 miliardi in crescita ...

Dufry : in 2017 ricavi a 8 - 4 mld franchi - utile raddoppia a 110 - 9 mln : Roma, 15 mar. (AdnKronos/ats) – Nel 2017 il gruppo svizzero Dufry, specializzato nel commercio al dettaglio esentasse aeroportuale, ha registrato ricavi per 8,4 miliardi di franchi, il 7% in più rispetto all’anno precedente. La crescita organica si è attestata al 7,4%. L’utile netto è più che raddoppiato passando da 45,8 a 110,9 milioni. L’utile operativo ha raggiunto per la prima volta la soglia del miliardo crescendo ...

Lufthansa : 2017 record - ricavi salgono a 35 - 6 mld - utili a 2 - 36 mld : Roma, 15 mar. , AdnKronos/dpa, Lufthansa fa il pieno di profitti nel 2017 e mette a segno il miglior risultato della sua storia. Il colosso aereo tedesco ha registrato un balzo degli utili a 2,36 ...

Lufthansa : 2017 record - ricavi salgono a 35 - 6 mld - utili a 2 - 36 mld : Roma, 15 mar. (AdnKronos/dpa) – Lufthansa fa il pieno di profitti nel 2017 e mette a segno il miglior risultato della sua storia. Il colosso aereo tedesco ha registrato un balzo degli utili a 2,36 miliardi di euro con un incremento del 33,1% rispetto a 1,78 miliardi dell’anno precedente. L’utile per azione si attesta a 5,03 euro rispetto a 3,81 del precedente esercizio. L’ebit adjusted è pari a 2,97 miliardi in crescita ...