Frontex : "La minaccia terrorismo resta alta"

Migranti - l’allarme di Frontex alla Ue : «Resta alta la minaccia terrorismo» Arrestato prof islamico : «È affiliato Isis» : Il direttore Fabrice Leggeri all’Europarlamento: «I nostri aerei hanno rilevato flussi di Migranti non intercettati da Algeria e Tunisia, che pongono preoccupazioni di sicurezza»

