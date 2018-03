Frizzi | oltre 10mila persone per saluto

Italia in lutto : Fabrizio Frizzi vola verso 'l'infinito e oltre' - data funerale Video : Nella notte del 26 marzo 2018, #Fabrizio Frizzi viene portato d’urgenza in ospedale Sant’Andrea di Roma a causa di un’emorragia cerebrale. Purtroppo non c’è stato niente da fare che dichiarare il decesso. Il noto conduttore dell’Eredita' è morto nel sonno [Video]. A dare il triste e inaspettato annuncio sono stati la moglie Carlotta, il fratello Fabio e i suoi familiari ‘Grazie Fabrizio per tutto l’amore che ci hai donato.’ Una notizia che ha ...