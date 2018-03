Frizzi e la scelta di donare il midollo osseo Decise a una partita di calcio

“Nessuno ce la fa”. Morte Fabrizio Frizzi - la decisione della Rai. La notizia della scomparsa dell’amatissimo conduttore ha sconvolto chiunque - inclusi i vertici di viale Mazzini che non hanno avuto altra scelta : La Morte di Fabrizio Frizzi ha sconvolto tutta la nazione. Dalla casalinga al conduttore televisivo, dalla nonnina ai più grandi esponenti della musica italiana, tutti si sono intristiti quando hanno appreso la notizia. Perché Fabrizio Frizzi era una persona alla mano. Un uomo gentile, mai eccessivo. Uno che non sapeva cosa fosse l’arroganza, né la superbia. Non era uno al centro del gossip, non era uno sbruffone. Era un gentiluomo, garbato, ...