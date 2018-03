Frizzi | diretta camera ardente Roma in fila per salutarlo | dai vip alla gente comune

Frizzi - diretta camera ardente - fila infinita. Fiorello - Montezemolo - Vespa. Gianni Letta : "Fabrizio era uno di famiglia" -Live Facebook : ROMA - "Fabrizio era qualcosa di più di un presentatore e di un conduttore televisivo, era diventato amico di tutti gli italiani". Lo ha detto Gianni Letta entrando alla camera...

Frizzi - diretta camera ardente - fila infinita. Fiorello - Insinna - Montezemolo e gente comune per l'ultimo saluto. Scarpati : "Convertiamoci al sorriso" -Live Facebook : ROMA - È iniziato l'omaggio. È stata aperta puntualmente alle 10 la camera ardente di Fabrizio Frizzi, il celebre conduttore morto ieri a Roma a 60 anni per una...

Ascolti TV | Lunedì 26 marzo 2018. Boom dei programmi dedicati a Frizzi : Uno Mattina 29.9% - La Vita in Diretta 20.1%-25.7% - Techetechetè 25.1% - Porta a Porta 25.3% : La Vita in Diretta Su Rai1 Il Commissario Montalbano – La Piramide di fango, in onda dalle 20.47 alle 22.48, ha conquistato 6.448.000 spettatori pari al 24.3% di share. Su Canale 5 Il Segreto ha raccolto davanti al video 2.617.000 spettatori pari all’11.1% di share. Su Rai2 Il Paradiso per davvero ha interessato 1.917.000 spettatori pari al 7.2% di share. Su Italia 1 Emigratis 3 ha intrattenuto 2.491.000 spettatori (11.5%). Su Rai3 ...

