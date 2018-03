FRANCO TERLIZZI Lite con Francesca Cipriani | Maleducata e falsissima! Isola

MICHAEL TERLIZZI/ Il figlio di FRANCO presto a Uomini e Donne? Il curriculum depone a suo favore! : MICHAEL TERLIZZI , stasera fra i protagonisti dell'Isola dei Famosi 2018, potrebbe ben presto approdare nel salotto di Uomini e Donne per calarsi nei panni del tronista. Solo un rumors?(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 09:28:00 GMT)

Isola dei Famosi - FRANCO TERLIZZI sbrocca : 'Possono andare a fan**lo. Ne ho abbastanza di loro due' : Sull' Isola dei Famosi le temperature sembrano non accennare a scendere e si annuncia una nuova crisi tra i naufraghi che potrebbe movimentare il programma tv. Il protagonista del nuovo siparietto è ...

Isola dei Famosi - FRANCO TERLIZZI sbotta : "Possono andarsene a f..." : All' Isola dei Famosi stanno ormai calando tutte le maschere, gli schieramenti fra i naufrgahi si fanno sempre più chiari e le liti sono all'ordine del giorno. Questa volta ad avere un duro sfogo è ...

FRANCO TERLIZZI finge di essere povero : la rivelazione di Elena Morali : Isola dei Famosi: Elena Morali attacca Franco Terlizzi Questa nuova puntata del daytime de L’Isola dei Famosi 13 è stata davvero pregna di colpi di scena. Cosa è successo? In pratica Francesca Cipriani e Valeria Marini si sono finalmente chiarite. Difatti, per i pochi che non lo sapessero, le due avrebbero litigato furiosamente qualche mese fa. Il motivo? Francesca Cipriani ha avuto una relazione con l’ex marito di Valeria Marini. E ...