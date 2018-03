Francesco Monte Il flirt con Paola Di Benedetto è una montatura? Isola dei famosi 2018

Mara Venier/ Tra Francesco Monte ed Eva Henger - una farsa! La polemica del cachet...(L’isola dei famosi 2018) : Mara Venier, l'opinionista protagonista delle polemiche sul riavvicinamento tra Francesco Monte ed Eva Henger giovedì al Maurizio Costanzo Show. (L’isola dei famosi 2018)(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 08:12:00 GMT)

Isola dei famosi - Striscia la notizia intervista Cecilia Capriotti : la verità sulla marijuana e Francesco Monte : L'inchiesta di Striscia la notizia sul caso dell'ex tronista Francesco Monte scoperto a fumare marijuana all'Isola dei famosi sembra arrivata a una svolta. Valerio Staffelli ha intervista l'ex ...

Striscia la Notizia vs Isola dei Famosi/ Video - Cecilia Capriotti : “Le frasi che ha detto Francesco Monte...” : Striscia la Notizia vs Isola dei Famosi: Video. Cecilia Capriotti: “Le frasi che ha detto Francesco Monte...”. E il tg satirico replica a Nadia Rinaldi: online il suo messaggio audio(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 20:54:00 GMT)

Paola di Benedetto/ Video : "Non sono una ragazza facile" - l'amore con Francesco Monte una trovata? : Paola Di Benedetto, ospite a Domenica Live, è stata poco battagliera evitando di reagire alle critiche contro Francesco Monte. Ecco la sua spiegazione.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 11:19:00 GMT)

Alessia Marcuzzi vs Eva Henger/ Stefania Nobile : "Escono male tutti - anche Francesco Monte" (Isola dei Famosi) : Alessia Marcuzzi contro Eva Henger, Filippo Nardi rivela un retroscena sul canna-gate dell'Isola dei Famosi, mentre Barbara d'Urso non affronta l'argomento a Domenica Live(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 21:27:00 GMT)

Canna-gate - Giucas Casella dalla parte di Francesco Monte : “Non credo a Eva Henger” : Isola dei Famosi, news Canna-gate: Giucas Casella dalla parte di Francesco Monte Anche Giucas Casella ha detto la sua sul Canna-gate scoppiato all’Isola dei Famosi: il famoso illusionista si è schierato dalla parte di Francesco Monte, accusato da Eva Henger di aver fumato marijuana in Honduras. Sulle pagine del settimanale Di Più, l’ex naufrago – […] L'articolo Canna-gate, Giucas Casella dalla parte di Francesco Monte: ...

“Ma quanto rosichi”. Paola contro l’ex naufraga. La compagna di Francesco Monte ne ha davvero per tutti. Dopo gli scandali un’altra bordata pesantissima contro il programma di Alessia Marcuzzi sempre più malridotto : Poche settimana ancora poi l’Isola dei Famosi vedrà l’epilogo di questa tormentata edizione. In Honduras come in Italia. Sì perché lontano dal mare di cristallo e dannazione dei naufraghi le chiacchiere, in casa nostra, si sprecano. Ennesimo esempio durante la diretta di Domenica Live dove Paola De Benedetto, che felice si gode la sua storia con Francesco Monte, che non le manda a dire. Iniziando col tirare in ballo Rosa Perrotta definita ...

Eva Henger : la verità sulla foto con Francesco Monte a Domenica Live : Francesco Monte e Eva Henger hanno fatto pace? La verità a Domenica Live Niente da fare per Barbara d’Urso: nonostante non volesse oggi a Domenica Live parlare del canna-gate, l’argomento è uscito fuori ben due volte, e durante la seconda occasione Eva Henger ha anche precisato cosa è accaduto con Francesco Monte al Maurizio Costanzo Show. Tutti ormai sappiamo cosa è accaduto in puntata: come precisato inizialmente dal marito di ...

Domenica Live - Paola Di Benedetto : "Non sono una ragazza facile - tra me e Francesco Monte è amore" : Cecilia Capriotti è stata grande protagonista dell'ultima puntata di Domenica Live. In particolare ha avuto un forte scontro con Paola Di Benedetto, che dopo l'Isola dei Famosi, ora sta vivendo una storia d'amore con Francesco Monte. Cecilia, tuttavia, non è convinta dell'autenticità della relazione. prosegui la letturaDomenica Live, Paola Di Benedetto: "Non sono una ragazza facile, tra me e Francesco Monte è amore" pubblicato su ...

Francesco Monte : l’ex tronista fa una sorpresa a Paola Di Benedetto : Francesco Monte: la sorpresa dell’ex tronista alla nuova fiamma Paola Di Benedetto Che le cose stiano procedendo bene tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto oggi ce lo conferma un ex naufrago dell’Isola dei Famosi, Filippo Nardi. L’ex gieffino, infatti, ospite di Non succederà più, programma radiofonico in onda su Radio Radio condotto da Giada […] L'articolo Francesco Monte: l’ex tronista fa una sorpresa a Paola ...

Francesco Monte e Eva Henger insieme al Maurizio Costanzo Show : Parpiglia testimone - la verità : Gabriele Parpiglia: “Francesco Monte e Henger insieme al Costanzo Show? Eva ha detto ‘ci voglio andare anch’io'” La recente ospitata al Maurizio Costanzo Show di Eva Henger e Francesco Monte, con tanto di foto comune che apparentemente aveva fatto presagire a una pace, ha fatto aizzare diverse voci di figure vicine a L’Isola dei Famosi […] L'articolo Francesco Monte e Eva Henger insieme al Maurizio Costanzo ...