Forza Italia | Mariastella Gelmini e Anna Maria Bernini capogruppo a Camera e Senato | loro

Gelmini e Bernini elette capigruppo di Forza Italia alla Camera e al Senato : Anna Maria Bernini, si apprende, è stata eletta presidente del gruppo FI al Senato. Un grande applauso ha sancito la scelta dei Senatori forzisti, riuniti nell'Aula della commissione Difesa.Mariastella Gelmini è stata eletta capogruppo FI alla Camera all'unanimità, riferiscono fonti parlamentari azzurre.

Ermini vs Cattaneo - Pd e FI a “verdinate” in faccia : “Verdini chiede responsabilità? A Forza Italia”. “Ma se era al governo con voi” : Battibecco serrato a Omnibus (La7) tra il deputato del Pd, David Ermini, e il parlamentare di Forza Italia, Alessandro Cattaneo. Ermini ribadisce che il Pd sarà all’opposizione nel nuovo governo, “gestendo il ruolo che gli elettori hanno dato” al partito. Poi si dichiara scettico su un accordo M5S-Pd e commenta le ultime dichiarazioni di Denis Verdini, il quale invita tutti i partiti alla responsabilità: “Io non sono mai stato abituato a seguire ...

Bernini e Gelmini in pole come capigruppo per Forza Italia. Nel Pd i renziani puntano su Guerini e Marcucci - ma la minoranza non ci sta : Anna Maria Bernini al Senato, Maria Stella Gelmini alla Camera. È questo lo schema che si sta consolidando all'interno di Forza Italia in vista della scelta dei capigruppo. Anzi, delle capigruppo. Due donne con una lunga carriera nel partito, per aprire una fase di rinnovamento ritenuta più che mai necessaria. Il movimento di Silvio Berlusconi, malgrado l'elezione di una propria rappresentante alla guida di Palazzo Madama, è ...

Silvio Berlusconi - il tramonto : Forza Italia diventa Forza Lega - i fedelissimi che tifano Salvini : Dal partito unico del centrodestra al partito unico a trazione Lega . La differenza, tra prima e dopo 4 marzo, è una sola ma è abissale. Dentro Forza Italia non è più solo il governatore della Liguria ...

Nunzia De Girolamo - la clamorosa accusa di 'complotto' contro Forza Italia : 'Liste sbagliate per favorire Salvini' : Non solo un macroscopico errore politico. Secondo Nunzia De Girolamo , dietro il disastro elettorale di Forza Italia ci sarebbe addirittura un 'dolo'. Come riferisce il Tempo , l'ex ministra rimasta ...

Forza Italia - volano stracci. De Girolamo : “Brunetta e Romani? Anni di decisioni sbagliate” : “Domani verranno decisi i due nuovi capigruppo di Forza Italia: ho sempre detto che la Forza del nostro partito sono le donne e quindi perché no due presidenti donna? Sul passo indietro di Brunetta e Romani dico solo che in questi Anni quando Berlusconi era in difficoltà sono state spesso fatte scelte che ci hanno danneggiato. Mentre Salvini girava l’Italia in campagna elettorale, i nostri dirigenti dove erano? Ho qualche dubbio sul ...

"Su Fico sono mancati 60 voti : non tutti nel centrodestra hanno rispettato i patti". I "sospetti" di M5S su Forza Italia : "Roberto ha ottenuto 422 voti, pari a oltre i due terzi dei componenti dell'Aula. sono mancati tuttavia circa una sessantina di voti rispetto ai numeri che ci sarebbero stati se tutte le forze del centrodestra avessero rispettato i patti come hanno fatto la Lega e Fratelli d'Italia". sono i capigruppo M5s, Danilo Toninelli e Giulia Grillo, a rilevarlo. "Questo a ulteriore dimostrazione - osservano, sempre dal Blog delle Stelle - del fatto che la ...

Carfagna rifiuta i funerali di Forza Italia : 'Noi responsabili - no al partito unico' : Qualche fibrillazione è fisiologica perché viviamo una fase politica di assestamento, ma io questo abbraccio mortale di Salvini non ce lo vedo e non credo che la Lega abbia voglia di imporsi ...

Forza Italia - resa dei conti per i capigruppo : Berlusconi si smarca : In altri tempi sarebbe stata poco più che una formalità. Domani i gruppi di Forza Italia si riuniranno per eleggere i presidenti: alla Camera toccherà quasi certamente a Maria Stella Gelmini, per il ...

Silvio Berlusconi - furia contro i big di Forza Italia : 'Mi avete fatto prendere una linea sbagliata' - cambia tutto : Forza Italia esce con le ossa rotte dalla trattativa con Matteo Salvini sulle presidenze di Camera e Senato , con vista su Palazzo Chigi. Da una parte c'è Silvio Berlusconi , dall'altro i suoi storici ...