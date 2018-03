Forza Italia Capigruppo Camera e Senato Elette Gelmini e Bernini | Romani | io

Forza Italia - Bernini capogruppo al Senato : “Col M5s continuerò a lavorare - con loro si può parlare. Ora un governo al Paese” : Prime dichiarazioni di Anna Maria Bernini, neo capogruppo di Forza Italia in Senato: “Ringrazio il mio partito. No, questa nomina non è una rivincita, anzi sono contenta dell’elezione della Presidente Casellati, prima donna a presiderere il Senato”. La Bernini non ha mai nascosto di avere un rapporto non di chiusura nei confronti del M5S, al contrario del collega Paolo Romani. E infatti la neo presidente dei Senatori azzurri ...

Salvini a Di Maio : 'No a veti su Forza Italia' : Bonafede prima: 'O Di Maio premier o nessun governo' 'Se noi ai cittadini presentiamo un altro candidato premier, non eletto dai cittadini, determiniamo il definitivo allontanamento dalla politica'. ...

Salvini : 'Il centrodestra è unito - se Di Maio dice Forza Italia fuori lo saluto' : "Il centrodestra è unito, la coalizione che ha vinto è una squadra. Da soli non si va lontano. Io sono pronto". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini che manda un messaggio a Luigi Di Maio: "...

CAPIGRUPPO CAMERA E SENATO/ Pd - Marcucci e Delrio : Bernini-Gelmini per Forza Italia - M5s con Toninelli-Grillo : Eletti i CAPIGRUPPO dei partiti per CAMERA e SENATO: il Pd evita la spaccatura e sceglie il "ticket" Delrio-Marcucci, Forza Italia vira su Gelmini-Bernini, il M5S conferma Grillo-Toninelli

Camera e Senato - nominati i capigruppo : Forza Italia tutta al femminile : Eletti i capigruppo della nuova legislatura . Anna Maria Bernini è la nuova presidente dei Senatori di Forza Italia . Mariastella Gelmin i è stata invece eletta capogruppo di Forza Italia alla Camera .

Forza Italia - Romani nemmeno capogruppo : “Io come l’araba fenice - ma voi non sapete nemmeno che cazzo è…” : “Io sconfitto? Sono morto e risorto tante di quelle volte, avete presente l’araba fenice, ma voi non sapete nemmeno chi cazzo sia l’araba fenice”. Lo ha detto Paolo Romani all’uscita dalla riunione di Forza Italia per eleggere il capogruppo in Senato. “I Forza Italia si spaccherà? “macché, vi scomponete voi” risponde ai giornalisti. L'articolo Forza Italia, Romani nemmeno capogruppo: “Io come ...

Gelmini e Bernini nuove capigruppo di Forza Italia : Roma, 27 mar. , askanews, Maria Stella Gelmini e Anna Maria Bernini sono le nuove capigruppo di Forza Italia alla Camera e al Senato. Sono state elette per alzata di mano all'unanimità. Succedono ...