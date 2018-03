quattroruote

Formazione - Nasce lAccademia Editoriale Domus

(Di martedì 27 marzo 2018) Forte del successo ottenuto a partire dal 2014, anno di esordio del primo master per addetti stampa automotive, la Quattroruote Academy ha deciso di estendere lofferta formativa agli altri brand della Casa editrice, trasformando il progetto in un nuovo concetto in grado di abbracciare tutte le macro-aree del gruppo:così, che fa della trasversalità e della multidisciplinarietà i punti di forza della propria proposta.Brillanti risultati. In soli tre anni, del resto, la Quattroruote Academy ha organizzato undici corsi, nazionali e internazionali, coinvolgendo 473 docenti di altissimo profilo, tra i quali presidenti, amministratori delegati, direttori marketing e comunicazione provenienti da tutte le case auto presenti nel nostro Paese, oltre a ospiti stranieri e grandi maestri del car design. Le ore dicomplessive sono state più di 4.500, ...