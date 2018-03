Fontana | il tricolore mi ha dato carica

Fontana : 'Il Tricolore mi ha dato la carica' : 'E' stato davvero qualcosa di incredibile, la bandiera mi ha dato una carica pazzesca, quella spinta in più che una volta in pista sono riuscita a tirare fuori, una grinta che avevo ma non riuscivo a ...

Fontana : «Con il tricolore non ho paura» : PYEONGCHANG - 'Resterà un ricordo indimenticabile'. E come potrebbe non esserlo per la portabandiera dell'Italia ai Giochi Olimpici Invernali di Pyeongchang, che a testa alta ha dato praticamente il ...