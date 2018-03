FOGGIA | EGIZIANO ARRESTATO PER TERRORISMO “Sgozzate gli infedeli” | bimbi indottrinati

Terrorismo - arrestato egiziano dell'ISIS a FOGGIA / "Messaggi patologici indirizzati ai giovani - una violenza" : Terrorismo , Foggia : arrestato presidente centro culturale Al Dawa. Ultime notizie: un 58enne egiziano è finito in manette nell'ambito dell'operazione "Bad Teacher". Esaltava l'Isis e...(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 16:03:00 GMT)

FOGGIA - arrestato un egiziano "Un affiliato ai jihadisti dell'Isis" : Perquisizioni a tappeto in tutta Foggia. Vasta operazione anti-terrorismo in Puglia che ha portato all'arresto di un egiziano accusato di essere affiliato all'Isis. L'uomo a quanto pare avrebbe sfruttato la sede di una associazione culturale per fare propaganda legata al jihadismo. Le indagini sono state portate avanti dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari. Da diverse settimane gli inquirenti stavano monitorando alcune attività sospette ...