Firenze | un centro sportivo nel nome di Astori

Firenze - la rabbia della comunità senegalese. Caos in centro : vasi rotti e recinzioni divelte : Un gruppo di senegalesi ha protestato ieri sera a Firenze per l’omicidio di un loro connazionale, ha ricominciato a fare danneggiamenti in piazza della Stazione, dove ha poi sostato per da un paio d’ore. In particolare sono state gettate a terra le recinzioni metalliche dei cantieri delle nuove tranvie e alcuni vasi nelle vie del centro. L'articolo Firenze, la rabbia della comunità senegalese. Caos in centro: vasi rotti e recinzioni divelte ...

Forte scossa di terremoto scuote l’Italia : paura in Toscana ed Emilia Romagna - epicentro sull’Appennino tra Firenze e Forlì : 1/3 ...

Firenze - vandalismi in centro e alla stazione dopo l'uccisione di un senegalese : Firenze, 5 marzo 2018 - vandalismi di alcuni immigrati in centro a Firenze . Si tratta prevalentemente di membri della comunità senegalese , che protestano dal primo pomeriggio di lunedì 5 marzo dopo ...

Firenze - vandalismi in centro storico dopo l'uccisione di un senegalese : Firenze, 5 marzo 2018 - vandalismi di alcuni immigrati in centro a Firenze . Si tratta prevalentemente di membri della comunità senegalese , che protestano dal primo pomeriggio di lunedì 5 marzo dopo ...

Ucciso a colpi di pistola in centro a Firenze : Firenze, 5 mar. , askanews, Sono stati dei militari dell'Esercito, impegnati nell'Operazione Strade Sicure, ad individuare e fermare a Firenze l'uomo che ha sparato ad una persona di colore, ...

Firenze - uomo ucciso in strada centro : 13.46 Spari in strada a Firenze. Un uomo di colore è morto per le ferite causate da colpi di pistola che lo hanno raggiunto su Ponte Vespucci, in zona centrale. La polizia ha fermato una persona, un uomo di 65 anni. A dare il primo allarme alle forze dell'ordine è stato il consolato Usa che ha sede vicino all'accaduto. La vittima avrebbe circa 70 anni. I sanitari del 118hanno tentato di rianimarlo ma non c'è stato niente da fare.

Firenze - sei colpi di pistola : ?ucciso un immigrato in centro : Un 70enne immigrato è stato ucciso stamattina intorno alle 12 sul ponte Vespucci di Firenze. Un uomo, italiano, gli ha sparato a bruciapelo in pieno centro a Firenze, non lontano dal consolato americano e dal parco delle Cascine.Secondo quanto emerge dalle prime frammetate notizie, l'uomo di colore sarebbe stato raggiunto da sei colpi di pistola. L'aggressore, che è già stato fermato dalla polizia, avrebbe poi abbandonato la pistola in ...

70enne di colore ucciso da 64enne italiano nel centro di Firenze : E' morta la persona di colore ferita a colpi di pistola stamani sul ponte Vespucci a Firenze. Secondo quanto appreso avrebbe 70 anni e sarebbe stato raggiunto da più colpi di arma da fuoco. L'uomo è stato rianimato per circa 40 minuti dai sanitari inviati dal 118.Dalle prime informazioni l'uomo sarebbe stato ferito con colpi d'arma da fuoco. Un uomo, di nazionalità italiana, 65 anni, è stata successivamente fermato ...

Paura a Firenze - spari in pieno centro : ucciso un uomo di colore - fermato anziano italiano : Paura a Firenze, spari in pieno centro: ucciso un uomo di colore, fermato anziano italiano fermato un italiano di 65 anni: è stato portato in questura. I fatti intorno alle 12 sul Ponte Vespucci.Continua a leggere fermato un italiano di 65 anni: è stato portato in questura. I fatti intorno alle 12 sul Ponte Vespucci.Continua […] L'articolo Paura a Firenze, spari in pieno centro: ucciso un uomo di colore, fermato anziano italiano è su ...

Neve e gelo al Centronord - da Buran a Big Snow/ Video ultime notizie : Firenze e Milano innevate - tilt L’Aquila : Da Buran a Big Snow, gelo e Neve Nord Italia. ultime notizie Video: imbiancate anche Milano, Torino, Genova e Firenze. L'ondata di freddo però dovrebbe attenuarsi(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 10:25:00 GMT)

Maltempo : nuove nevicate al Centronord. Milano - Bologna - Firenze e Genova si svegliano sotto la neve : nuove nevicate al Nord, con le precipitazioni più intense che oggi interesseranno, tra le altre città, Torino, Cuneo, Bologna, Parma e Reggio Emilia. Nevica già da stanotte in Veneto, a Milano, a ...

Neve su Genova e Firenze - pioggia e gelo al Centro-Nord. Anche oggi scuole chiuse e treni a rischio : "I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche". Rfi riduce i treni del 50%

Firenze : domani l’inaugurazione del Centro Nazionale di Studi Avanzati dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare : Il Galileo Galilei Institute (GGI), istituto d’eccellenza per l’alta formazione in Fisica teorica diventa Centro Nazionale di Studi Avanzati dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in partnership con l’Università di Firenze. L’evento verrà festeggiato in una cerimonia nella sede di Arcetri, alla presenza della comunità scientifica e delle istituzioni, domani giovedì 15 febbraio, anniversario della nascita di Galileo Galilei a cui è ...

Pestato in centro Firenze - grave 24enne : ANSA, - Firenze, 28 GEN - E' ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Careggi un 24enne che la notte scorsa è stato violentemente Pestato da un uomo davanti a un locale in via ...